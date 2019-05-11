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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dışarı çıkacaklar dikkat! İstanbul için uyarı!

AA

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinde seyredecek. Çok bulutlu bir havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ'da akşam saatlerine kadar aralıklı gök gürültülü sağanak bekleniyor

hava durumu

Marmara Bölgesi'nin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ'da akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmezken sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

HAVA PARÇALI BULUTLU

AA'da yer alan habere göre parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ'da akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bölgede rüzgar, güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette esecek.

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