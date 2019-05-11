Marmara Bölgesi'nin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ'da akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmezken sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

HAVA PARÇALI BULUTLU



AA'da yer alan habere göre parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ'da akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bölgede rüzgar, güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette esecek.