Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknolojiUygulamaDiscovery Plus BluTV ile Türkiye’de - Haberler
ABONE OL

Discovery+ Türkiye'de BluTV ile yayına başladı

BluTV Kurucusu ve CEO’su Aydın Doğan Yalçındağ ile Discovery Grup Başkan Yardımcısı Jamie Cooke, global online video hizmeti discovery+’ın, bugün  itibariyle BluTV’de yayına başladığını duyurdu.

Discovery Plus BluTV ile Türkiye’de - Haberler
HABERTURK.COM

Discovery’nin eğlence içeriği sunan global online video hizmeti discovery+, bugün BluTV’de yayına başladı. discovery+’ın lansmanı, BluTV Kurucusu veCEO’su Aydın Doğan Yalçındağ ile Discovery CEEMEA (Orta Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Rusya) Bölge Müdürü ve Grup Başkan Yardımcısı Jamie Cooke tarafından düzenlenen online toplantıyla duyuruldu.

Toplantıda verilen bilgiye göre BluTV aboneleri, discovery+ (discovery plus) için ayrılan özel alanda Discovery Channel, TLC, DMAX, ID ve Discovery Science gibi Discovery’nin global markalarından discovery+ içeriklerini istedikleri zaman izleyebilecek. Ayrıca Eurosport 1 ve 2’nin canlı premium spor yayınları da BluTV’de olacak.

Discovery, Ocak 2021’de Türkiye'nin yerel abone bazlı online video izleme platformu BluTV'nin yüzde 35 hissedarı olmuştu. Yapılan stratejik ortaklık, BluTV platformunda Discovery içeriklerinin yayınlanmasını da kapsıyordu. Bu ortaklık, şimdi discovery+’ın BluTV’de yayına başlamasıyla yeni bir boyut kazanmış oldu.

ORİJİNAL YAPIMLARI SUNACAK

Toplantıda verilen bilgiye göre discovery+; Donald Trump: A Faking It Special, Super Soul – Oprah, Gold Rush: Freddy Dodge's Mine Rescue, 90 Day Diaries, Amy Schumer Learns to Cook ve Lady Gucci gibi özel discovery+ orijinal yapımıyla izleyicilerin karşısına çıkacak. Orijinal yapımların yanı sıra Altın Peşinde, Tamirat Tadilat, Ölümcül Av, Evliliğe 90 Gün ve Emlak Avcıları Türkiye gibi Discovery’nin dünya çapında bilinen programları da platformda yer alacak. Ayrıca sporseverler Olimpiyat Oyunları, Roland Garros ve Giro d'Italia gibi ikonik spor etkinliklerini de discovery+’tan takip edebilecek.

BluTV ile Türkiye dışında daha geniş bir kitleye ulaşmaya kararlı olduklarını belirten BluTV’nin Kurucusu ve CEO’su Aydın Doğan Yalçındağ: “Yeni stratejik ortağımız Discovery ile iş birliğimizden dolayı heyecan duyuyoruz. Vizyon ve stratejimizi paylaşan, BluTV'yi büyüme yolunda bir sonraki aşamaya taşıyacak yeni bir ortağa sahip olduğumuz için mutluyuz. Bu ortaklık ile BluTV orijinal prodüksiyonları ve dolayısıyla Türkçe içerikler dünya çapında geniş bir izleyici kitlesine sunulacak” dedi.

40'DAN FAZLA ÜLKEDE

Stratejik ortaklığı değerlendiren Discovery Grup Kıdemli Başkan Yardımcısı ve CEEMEA Bölge Müdürü Jamie Cooke ise“discovery+’ı Ocak ayında dünyanın çeşitli yerlerinde piyasaya sürmeye başladık ve bugüne kadar 40'tan fazla ülkede lansmanımızı gerçekleştirdik. 84 milyon nüfusuyla Türkiye'nin de artık bu gruba katılması bizler için çok heyecan verici. Bu bizim için büyük bir büyüme potansiyeli anlamına geliyor" diye konuştu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Pandemi ve sonrası için kariyer planlaması yapanlar dikkat! Haberler
TEKNOLOJİArtık bu beceriler şart!
Sahte emeklilere bayram ikramiyesi SMS'lerine dikkat! Haberler
TEKNOLOJİSahte bayram ikramiyelerine dikkat!
'10 yıllık dijital dönüşüm 4 ayda gerçekleşti' Haberler
TEKNOLOJİ'10 yıllık dönüşüm 4 ayda gerçekleşti'
Türk Telekom tam kapanma için ücretsiz hizmetlerini duyurdu - Haberler
TEKNOLOJİTam kapanmada ücretsiz sunacak
Twitter Spaces nasıl kullanılır? Haberler
TEKNOLOJİO özellik Twitter'a da geldi
Yahoo 4 yıl arayla ikinci kez satıldı
TEKNOLOJİYahoo yine satıldı
Ozan Elektronik Para, UnionPay International üyesi oldu
TEKNOLOJİOzan, Uzak Doğu'ya açılıyor
Tam kapanma ile Bodrum'da marketlere akın ettiler! Haberler
TEKNOLOJİBodrum'da markete akın!
Huawei Watch Fit Elegant Türkiye'de satışa sunuldu - Haberler
TEKNOLOJİKandaki oksijeni bilekten ölçüyor
Samsung duyurdu! İşte 2021 Mayıs ayında Android 11 güncellemesi gelecek telefonlar ve tabletler...
TEKNOLOJİSamsung Android 11 güncellemesi gelecek cihazları ...