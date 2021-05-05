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Discovery’nin eğlence içeriği sunan global online video hizmeti discovery+, bugün BluTV’de yayına başladı. discovery+’ın lansmanı, BluTV Kurucusu veCEO’su Aydın Doğan Yalçındağ ile Discovery CEEMEA (Orta Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Rusya) Bölge Müdürü ve Grup Başkan Yardımcısı Jamie Cooke tarafından düzenlenen online toplantıyla duyuruldu.

Toplantıda verilen bilgiye göre BluTV aboneleri, discovery+ (discovery plus) için ayrılan özel alanda Discovery Channel, TLC, DMAX, ID ve Discovery Science gibi Discovery’nin global markalarından discovery+ içeriklerini istedikleri zaman izleyebilecek. Ayrıca Eurosport 1 ve 2’nin canlı premium spor yayınları da BluTV’de olacak.

Discovery, Ocak 2021’de Türkiye'nin yerel abone bazlı online video izleme platformu BluTV'nin yüzde 35 hissedarı olmuştu. Yapılan stratejik ortaklık, BluTV platformunda Discovery içeriklerinin yayınlanmasını da kapsıyordu. Bu ortaklık, şimdi discovery+’ın BluTV’de yayına başlamasıyla yeni bir boyut kazanmış oldu.

ORİJİNAL YAPIMLARI SUNACAK

Toplantıda verilen bilgiye göre discovery+; Donald Trump: A Faking It Special, Super Soul – Oprah, Gold Rush: Freddy Dodge's Mine Rescue, 90 Day Diaries, Amy Schumer Learns to Cook ve Lady Gucci gibi özel discovery+ orijinal yapımıyla izleyicilerin karşısına çıkacak. Orijinal yapımların yanı sıra Altın Peşinde, Tamirat Tadilat, Ölümcül Av, Evliliğe 90 Gün ve Emlak Avcıları Türkiye gibi Discovery’nin dünya çapında bilinen programları da platformda yer alacak. Ayrıca sporseverler Olimpiyat Oyunları, Roland Garros ve Giro d'Italia gibi ikonik spor etkinliklerini de discovery+’tan takip edebilecek.

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BluTV ile Türkiye dışında daha geniş bir kitleye ulaşmaya kararlı olduklarını belirten BluTV’nin Kurucusu ve CEO’su Aydın Doğan Yalçındağ: “Yeni stratejik ortağımız Discovery ile iş birliğimizden dolayı heyecan duyuyoruz. Vizyon ve stratejimizi paylaşan, BluTV'yi büyüme yolunda bir sonraki aşamaya taşıyacak yeni bir ortağa sahip olduğumuz için mutluyuz. Bu ortaklık ile BluTV orijinal prodüksiyonları ve dolayısıyla Türkçe içerikler dünya çapında geniş bir izleyici kitlesine sunulacak” dedi.

40'DAN FAZLA ÜLKEDE

Stratejik ortaklığı değerlendiren Discovery Grup Kıdemli Başkan Yardımcısı ve CEEMEA Bölge Müdürü Jamie Cooke ise“discovery+’ı Ocak ayında dünyanın çeşitli yerlerinde piyasaya sürmeye başladık ve bugüne kadar 40'tan fazla ülkede lansmanımızı gerçekleştirdik. 84 milyon nüfusuyla Türkiye'nin de artık bu gruba katılması bizler için çok heyecan verici. Bu bizim için büyük bir büyüme potansiyeli anlamına geliyor" diye konuştu.