Arnold Schwarzenegger'in fenomen serisi ‘Terminatör'ün üçüncü filmi 'Terminatör: Makinelerin Yükselişi'nin başrol kadın oyuncusu Kristanna Loken Antalya'ya gelecek.

Kristanna Loken Loken, 55'inci Uluslararası Antalya Film Festivali’ne katılacak. Ünlü oyuncu, paylaştığı videoyla Türkiye’deki hayranlarına "İnanılmaz konuklarla muhteşem bir festival olacak" sözleriyle seslendi.

38 yaşındaki Kristanna Loken, bir röportajında Türkiye’de bir film çekmeyi ve Türk oyuncularla aynı projede yer almayı çok istediğini söylemişti. Loken, Antalya'ya eşi ve çocuğuyla birlikte gelecek.

Kristanna Loken Kimdir?:

Terminatör 3: Makinelerin Yükselişi'ndeki 'T-X' rolü için "Hayatımın dönüm noktasıydı" diyen Norveç asıllı Kristanna Loken, 1979’da New York’da doğdu. 13 yaşındayken senaryosu babası Merlin Chris Loken tarafından kaleme alınan 'Fighting For Freedom' adlı filmle oyunculuk yapmaya başlayan Loken, manken olan annesinin yönlendirmesiyle girdiği Elite Model Look yarışmasında 3’üncü oldu. Birkaç filmde rol almasına rağmen yıldızı Terminatör 3 filmiyle parlayan Kristanna Loken, Oscarlı aktör Sir Ben Kingsley, Pierce Brosnan, Jason Statham gibi usta isimlerle aynı projelerde yer aldı. New York Uluslararası Bağımsız Film ve Video Festivali’nde 2004’te ‘Worn Like a Tattoo’ kısa filmiyle ‘En İyi Kadın Oyuncu’, 2008’de ise‘Lime Salted Love’ filmiyle ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’ ödülünü kazanan Loken, aynı zamanda siyah kemer sahibidir.

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