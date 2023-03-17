Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Mısır'a gidiyor!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Ortadoğu SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Mısır'a gidiyor! - Türkiye ve Mısır yeni sayfa açıyor
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Mısır'a gidiyor!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11 yılın ardından Mısır'a resmi ziyaret düzenliyor. Çavuşoğlu, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele alacak

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Mısır'a gidiyor! - Türkiye ve Mısır yeni sayfa açıyor
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri'nin davetine icabetle 18 Mart'ta Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

BÖLGESEL İLİŞKİLER ELE ALINACAK

AA'da yer alan habere ve Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile Şukri görüşmesinde, Türkiye-Mısır ikili ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

11 YIL SONRA BAKAN DÜZEYİNDE İLK ADIM

Bakan Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı olacak.

BAKAN ŞUKRİ TAZİYE İÇİN GELMİŞTİ

Bakan Şukri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, 27 Şubat'ta dayanışma ve taziyede bulunmak için Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Bakan Çavuşoğlu'yla görüşmüştü.

MISIR İNSANİ YARDIMDA BULUNMUŞTU

Mısır ayrıca, Türkiye'ye depremzedeler için insani yardım göndermişti.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

NASA hakkında daha önce duyulmamış 10 gerçek!
DÜNYA NASA hakkında bilinmeyen 10 detay!
Leonardo da Vinci'nin annesi köle miydi? Babası ise köle ticareti yapıyordu!
DÜNYA Leonardo da Vinci'nin annesi bir köle miydi?
Almanya'da tüyler ürperten cinayet: 12 yaşındaki kızı sınıf arkadaşlarının öldürdüğünden şüpheleniliyor!
DÜNYA Almanya'da tüyler ürperten olay: 12 yaşındaki kızı ...
Çin'de tanıtılan yapay zeka Ernie Bot beklentileri karşılayamadı
DÜNYA Çin'in yapay zekâsı hayal kırıklığı yarattı
Libya’da kaybolduğu duyurulan 2,5 ton doğal uranyumun bulunduğu açıklandı
DÜNYA Libya'da kaybolan 2,5 ton uranyum bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ile görüşecek
DÜNYA Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye'de
Dünyada en yüksek cinayet oranına sahip El Salvador'da çetelerle mücadele sürüyor - Güncel haberler
DÜNYA Çetelerle mücadele için OHAL 12. kez uzatıldı!
Son dakika: Fransa alev alev! Emeklilik reformu karşıtı binlerce kişi sokağa çıktı, 120 kişi gözaltında!
DÜNYA Fransa'da tansiyon yükseldi, binlerce kişi sokağa ...
Hindistan'dan 8,5 milyar dolarlık silah alımı
DÜNYA Hindistan'dan 8,5 milyar dolarlık silah alımı
BM, kokain üretiminin yüzde 35 arttığını açıkladı
DÜNYA BM, kokain üretiminin yüzde 35 arttığını açıkladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.