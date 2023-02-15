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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Başbakanı Es-Safedi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'yi ziyaret eden Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Başbakanı Es-Safedi ile görüştü
AA

Çavuşoğlu ve Es-Safedi, Ankara'daki Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutunda gerçekleştirdikleri görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, sözlerinin başında Es-Safedi'ye gerçekleştirdiği ziyaret ve Türkiye'ye verdiği destek ve dayanışma için teşekkür ederek, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın depremlerin ardından hemen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak destek ve taziyelerini ilettiğini aktardı.

DEPREMDEN ETKİLENEN 2 ÜRDÜNLÜ'YE HALA ULAŞILAMADI

Depremlerin ardından Ürdün'den hemen yardımların gelmeye başladığına işaret eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"75 kişilik arama kurtarma ekibini ülkemize gönderdiler. Çok katkıları oldu. Çok teşekkür ediyoruz bunun için. Ayrıca 30 kişilik bir sağlık ekibini de bu arama kurtarma ekibiyle gönderdiler. Kardeşim Eymen es-Safedi buraya Hatay’dan geliyor. Hatay’da 2 Ürdünlü kardeşimize de maalesef halen ulaşamadık, depremden etkilendiler ve henüz daha ulaşamadık kendilerine. Tıpkı Büyükelçimiz Devrim Beye (Öztürk) ulaşamadığımız gibi.

Diğer taraftan Kahramanmaraş’ta da bir sahra hastanesi kurdular. 108 personeli de buraya gönderdiler. Yarın sabah da kardeşim Eymen, Kahramanmaraş’a giderek sahra hastanesinde çalışan Ürdünlü kardeşlerimizi ziyaret edecek."

Çavuşoğlu, Ürdün'ün Türkiye'ye 10 tondan fazla insani yardım gönderdiğini, 12 ton yardımın da nakledildiğini belirterek, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin, Ürdün'de bulunan çadır stoğunun sevkiyatı için de Ürdün'ün kargo uçağı tahsis ettiğini belirtti.

Ürdün halkının dayanışması için de teşekkür eden Çavuşoğlu, depremlerden bu yana Safedi'nin kendisini Kral 2. Abdullah'ın talimatıyla defalarca arayarak "bir isteğiniz var mı?" diye sorduğunu belirterek, "Kardeşim Eymen'e bu duyarlılığı için çok teşekkür ediyorum. Yine Ürdün Haşimi Krallığı'na ve Ürdün halkına bu zor dönemde bizimle gösterdikleri dayanışma için ve bizlere verdikleri güçlü destek için çok çok teşekkür ediyorum. Kardeşimin buraya gelip ziyaret etmesi ayrıca güç vermiştir." ifadelerini kullandı.

Bugün Türkiye'de tüm kanallarda "Türkiye Tek Yürek" isimli ortak yayın olacağına işaret eden Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızdan özellikle de buraya katılmalarını rica ediyoruz. Bu vesile ile depremin başından bu yana devletin tüm çabalarına yurt içindeki yurt dışındaki vatandaşlarımıza da şükranlarımızı arz ediyoruz. İnşallah bu zorlu süreci aşacağız, deprem bölgelerini tekrar ayağa kaldıracağız. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını hep birlikte saracağız." dedi.

"BİZ DE BU FELAKETİN İÇİNDE OLDUĞUMUZU HİSSEDİYORUZ"

Safedi ise konuşmasında, depremler nedeniyle yaşamını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyerek, "Depremin başlangıcından bu yana kral hazretleri bütün direktiflerini vererek şunu vurgulamak istedi, 'Biz her zaman Ürdün olarak Türkiye'nin yanındayız, elimizde ne varsa hepsini zor günlerde olduğumuz için Türkiye'deki kardeşlerimize yardımlarımızı devam ettireceğiz.'" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin her zaman yanında olduklarının altını çizen Safedi, "Biz zor günlerde birbirimize her zaman muhtacız ve birbirimizi mutlaka kalkındırmalıyız. Biz büyük felaketin sonuçlarını çok iyi bilmekteyiz. Dolayısıyla sizlerle hep birlikte olacağız ve tüm imkanlarımızı sizin emrinize vermiş olacağız. " görüşünü paylaştı.

Safedi, Türkiye'ye yardımları koordinasyonlu bir şekilde sürdüreceklerinin altını çizerek, "Elimizden ne geliyorsa biz Ürdün olarak bunu vermeye hazırız. İki ülkenin ilişkileri tarihi ilişkilerdir." dedi.

Türkiye ile dayanışmalarını tüm dünyaya bildirmek istediklerini kaydeden Safedi, "Ürdün'ün yanınızda olduğunu bir kez daha bildirmek istiyorum. Evet bu büyük bir felakettir. Biz de bu felaketin içinde olduğumuzu hissediyoruz. İlişkilerimiz köklüdür. Büyük bir uygarlığın parçasıyız. Türkiye Cumhuriyeti bir kez daha ayağa kalkacaktır, bu zor günlerin de üstesinden gelecektir." diye konuştu.

Fotoğraf: AA

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