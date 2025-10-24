Habertürk
        Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti

        Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde görev alacak ve büyükelçilik yapacak isimlere yeni görevlerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 15:03 Güncelleme: 24.10.2025 - 15:03
        Bakan Fidan büyükelçilere yeni görevlerini bildirdi
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilik ve daimi temsilcilikler için yeni görevleri tebliğ etti.

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde görev alacak ve büyükelçilik yapacak isimlere yeni görevlerini bildirdi.

        Buna göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Şam Büyükelçisi; İkili İlişkiler (Latin Amerika) Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi; Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Lüksemburg Büyükelçisi; İkili İlişkiler Genel Müdürü (Orta ve Batı Afrika) Büyükelçi Şebnem Cenk, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi; Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü Büyükelçi Ayda Ünlü, Podgoritsa (Karadağ) Büyükelçisi; Güneydoğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcısı Elçi Bilgin Özkan, Port Moresby (Papua Yeni Gine) Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

