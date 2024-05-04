Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan'dan İTT'de kritik temaslar

        Dışişleri Bakanı Fidan'dan İTT'de kritik temaslar

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. İslam Zirvesi'ne katılmak için Gambiya'nın başkenti Banjul'a gitti. Bakan Fidan burada birçok diplomatik temas gerçekleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 19:48 Güncelleme: 04.05.2024 - 19:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. İslam Zirvesi'ne katılmak için gittiği Gambiya'nın başkenti Banjul'da Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından kabul edildi.

        2

        Bakan Fidan, ayrıca Gambiya'da faaliyet gösteren Türk şirketlerinin temsilcileriyle buluştu.

        3

        Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile de görüştü.

        4

        Bakan Fidan daha sonra İİT 15. İslam Zirvesine katıldı. Zirve kapsamında, katılımcılar aile fotoğrafı çektirdi.

        5

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ile bir araya geldi.

        6

        Dışişleri Bakanı Fidan, Sudan Dışişleri Bakan Vekili Hüseyin Avad Ali Muhammed ile görüştü.

        7

        Bakan Fidan, Tataristan Cumhuriyeti Reisi Minnihanov ile görüş alışverişinde bulundu.

        8

        Dışişleri Bakanı Fidan, Faslı mevkidaşı Nasser Bourita ile buluştu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #hakan fidan
        #dışişleri bakanlığı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        1 Mayıs olaylarında 52 kişiye tutuklama talebi
        1 Mayıs olaylarında 52 kişiye tutuklama talebi
        Husumetlesine kurşun yağdırdı
        Husumetlesine kurşun yağdırdı
        ABD'liler, İsrail'e destekte bölünmüş durumda
        ABD'liler, İsrail'e destekte bölünmüş durumda
        Edanur'un ölümüyle ilgili 4 gözaltı
        Edanur'un ölümüyle ilgili 4 gözaltı
        Maçta dört gol var!
        Maçta dört gol var!
        "İsrail hapishanelerde işkence dozunu artırdı"
        "İsrail hapishanelerde işkence dozunu artırdı"
        Erkeklere taş çıkarttılar
        Erkeklere taş çıkarttılar
        Amedspor ve Erokspor 1. Lig'e yükseldi!
        Amedspor ve Erokspor 1. Lig'e yükseldi!
        Sokakta tartıştığı Edanur'un boğazını kesti! Korkunç olay kamerada!
        Sokakta tartıştığı Edanur'un boğazını kesti! Korkunç olay kamerada!
        Toprak kayması oldu! O yol 2. kez çöktü!
        Toprak kayması oldu! O yol 2. kez çöktü!
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        Olaylı gece
        Olaylı gece
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Kim haklı?
        Kim haklı?