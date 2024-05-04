Dışişleri Bakanı Fidan'dan İTT'de kritik temaslar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. İslam Zirvesi'ne katılmak için Gambiya'nın başkenti Banjul'a gitti. Bakan Fidan burada birçok diplomatik temas gerçekleştirdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. İslam Zirvesi'ne katılmak için gittiği Gambiya'nın başkenti Banjul'da Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından kabul edildi.
Bakan Fidan, ayrıca Gambiya'da faaliyet gösteren Türk şirketlerinin temsilcileriyle buluştu.
Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile de görüştü.
Bakan Fidan daha sonra İİT 15. İslam Zirvesine katıldı. Zirve kapsamında, katılımcılar aile fotoğrafı çektirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Fidan, Sudan Dışişleri Bakan Vekili Hüseyin Avad Ali Muhammed ile görüştü.