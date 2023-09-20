Dışişleri Bakanı Fidan, İsviçreli mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile Türkevi'nde bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile Türkevi'nde görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 78'inci Genel Kurulu için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York şehrinde İsviçreli mevkidaşı Ignazio Cassis ile görüştü.
DHA'nın haberine göre; görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel konular ve uluslararası örgütlerde işbirliği ile Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.