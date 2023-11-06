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        Haberler Dünya Diplomasi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollandalı mevkidaşı Slot ile telefonda görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollandalı mevkidaşı Slot ile telefonda görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile telefonda görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 19:57 Güncelleme: 06.11.2023 - 19:57
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        Hollandalı mevkidaşı ile görüştü
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        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ve Slot, telefon görüşmesinde Gazze’deki gelişmeleri ele aldı.

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        Bakan Fidan, Hollandalı mevkidaşına bir an önce tam ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların Gazze’ye acilen ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

        Görüşmede Fidan, Gazze’de giderek tırmanan gerilimin bölgesel bir krize dönüşmemesi için ortak çaba harcanması gerektiğini de belirtti.

        Ukrayna’daki son durumun da değerlendirildiği görüşmede Fidan’ın, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılmasının önemine de değindiği kaydedildi.

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        #hakan fidan
        #Hanke Bruins Slot
        #haberler
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