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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Irak'a gidiyor

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Irak'a gidiyor

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat ve Erbil'de resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'a gidecek. Bakan Fidan'ın iki günlük ziyaretinde üst düzey temaslarda bulunacağı bildirildi

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        Habertürk
        Giriş: 22.08.2023 - 10:25
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        Bakan Fidan Irak'a gidiyor
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat ve Erbil'de resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Irak'a gidecek.

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        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 22-24 Ağustos'ta Irak'a resmi bir ziyarette bulunacaktır. Sayın Bakanımız, ziyaret kapsamında Bağdat'ta ve Erbil'de üst düzey temaslar gerçekleştirecektir. Ziyaret vesilesiyle, Irak'la iş birliğimizi olumlu bir gündem temelinde her alanda daha da ilerletmeye matuf imkanlar ele alınacak; güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #hakan fidan
        #Irak
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