Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Tunus Büyükelçisi Ahmet Demircan'ı kabul etti

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Tunus Büyükelçisi Ahmet Demircan'ı kabul etti

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan'ı kabul etti. Tunus Büyükelçi Demircan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Tunus nezdinde Türkiye Büyükelçisi atanmam vesileyle Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ı ziyaret ettim." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 09:17 Güncelleme: 12.03.2024 - 09:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Fidan Tunus Büyükelçisini kabul etti
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan'ı kabul etti.

        Tunus Büyükelçi Demircan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Tunus nezdinde Türkiye Büyükelçisi atanmam vesileyle Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ı ziyaret ettim." dedi.

        Büyükelçi Demircan mesajında şu ifadelere yer verdi;

        "Sayın Bakanımıza Tunus ve Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi yönündeki direktifleri ve nazik kabulleri için şükranlarımı arz ediyorum. Yakın zamanda Tunus'ta göreve başlayacağım. İki dost ve kardeş ülke ilişkilerinin hemen her alanda geliştiği bir dönem olacak."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hakan fidan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uyarıları dikkate almamış!
        Uyarıları dikkate almamış!
        Sosyal medyadaki tartışma cinayetle bitti!
        Sosyal medyadaki tartışma cinayetle bitti!
        Oğuzhan Genç yazdı: Soru işaretleri
        Oğuzhan Genç yazdı: Soru işaretleri
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Trump'tan TikTok çıkışı: "Çocuklar çıldırır"
        Trump'tan TikTok çıkışı: "Çocuklar çıldırır"
        Ala: Yeniden Refah bizden 100 ilçe istedi
        Ala: Yeniden Refah bizden 100 ilçe istedi
        Depozito İade Noktaları tüketicilerin uğrak yeri olacak
        Depozito İade Noktaları tüketicilerin uğrak yeri olacak
        İstihdama 206 milyar TL destek
        İstihdama 206 milyar TL destek
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Pogba'ya şok teklif!
        Pogba'ya şok teklif!
        Freni boşaldı, 7 aracı hurdaya çevirdi
        Freni boşaldı, 7 aracı hurdaya çevirdi
        Ersoy: Programın formatında siyaset yok
        Ersoy: Programın formatında siyaset yok
        Santos'la dikkat çeken istatistik!
        Santos'la dikkat çeken istatistik!