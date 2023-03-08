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Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığı, AP binasında PKK terör örgütünün Türkiye karşıtı etkinlik gerçekleştirmesini kınadı:
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Dışişleri Bakanlığı, AP binasında PKK terör örgütünün Türkiye karşıtı etkinlik gerçekleştirmesini kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu (AP) binasında PKK/PYD/YPG terör örgütünün elebaşları ve destekçilerince Türkiye karşıtı bir etkinlik gerçekleştirilmesini şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, AP binasında PKK terör örgütünün Türkiye karşıtı etkinlik gerçekleştirmesini kınadı:
AA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Birliği’nin (AB) terör örgütleri listesinde yer alan ve Türkiye'nin bütünlüğünü hedef alan bir terör örgütünün propagandasına hizmet eden bu tür faaliyete imkan sağlanmasının kabul edilemez olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, "Bu durum, AP'nin terörle mücadeledeki ikiyüzlü tutumunu ve samimiyetsizliğini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Ülkemizin ismini de zikrederek meşruiyet kazandırılmak istenen bu faaliyete izin verilmesi, AB’nin uluslararası yükümlülükleriyle de çelişmektedir." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin ayrım gözetmeden tüm terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğine vurgu yapılan açıklamada, AB kurumları ve üye ülkelerden, uluslararası güvenliğe tehdit teşkil eden terörizmle mücadelede Türkiye'nin yanında durmasının beklendiği kaydedildi.

Fotoğraf: AA

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