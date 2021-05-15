İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanacak!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaSON DAKİKA: İslam İşbirliği Teşkilatı İsrail'in saldırıları sebebiyle olağanüstü toplanacak! - Haberler
ABONE OL

Dışişleri duyurdu: İslam İşbirliği Teşkilatı İsrail'in saldırıları sebebiyle olağanüstü toplanacak!

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarına karşı atılabilecek adımları ele almak üzere İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi'nin yarın olağanüstü olarak toplanacağını duyurdu.

SON DAKİKA: İslam İşbirliği Teşkilatı İsrail'in saldırıları sebebiyle olağanüstü toplanacak! - Haberler
İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanacak!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarına karşı atılabilecek adımları ele almak üzere İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi'nin olağanüstü olarak toplanacağını duyurdu.

Dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleştirilecek açık katılımlı toplantıya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırıları karşısında, ülkemizin Filistin makamları ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirve Dönem Başkanı Suudi Arabistan ile bilistişare girişimleri üzerine, 16 Mayıs 2021 tarihinde Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı İİT İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı videokonferans formatında düzenlenecektir.

Sayın Bakanımızın katılacağı toplantıda, İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırılarına karşı İİT bünyesinde ve uluslararası alanda atılabilecek adımlar istişare edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

13 KATLI BİNA VURULDU! Son dakika: Gazze'de medya kuruluşlarının ofislerinin bulunduğu bina çöktü!
DÜNYAİsrail Gazze'de 13 katlı binayı vurdu!
İSRAİL - GAZZE SALDIRISI! Son Dakika: İsrail Gazze'yi bombaladı, Gazze'de enkaz böyle görüntülendi! - Haberler
DÜNYAİsrail Gazze'yi bombaladı: Enkaz böyle görüntülendi!
SON DAKİKA: Çin'den tarihi adım: Zhurong keşif aracı ilk kez Mars'a iniş yaptı!
DÜNYAÇin'in keşif aracı ilk kez Mars'a indi!
SON DAKİKA: İngiltere Başbakanı Johnson'dan koronavirüsün Hindistan varyantı hakkında kritik açıklama!
DÜNYAJohnson'dan kritik varyant açıklaması!
SON DAKİKA: Çin'de kasırga alarmı: Ölü ve yaralılar var! - Haberler
DÜNYAÇin'de kasırga alarmı: Ölü ve yaralılar var!
SON DAKİKA: ABD'den Filistin ve İsrail açıklaması!
DÜNYAABD'den Filistin ve İsrail açıklaması!
SON DAKİKA HABERLER! Dünyada İsrail'in Filistin'in saldırıları protesto edildi!
DÜNYAİsrail'in saldırılarına protesto!
Son dakika! İsrail savaş uçakları yoğun şekilde Gazze’nin kuzeyini bombaladı
DÜNYAİsrail savaş uçakları yoğun şekilde Gazze’nin ...
Eski Hamas lideri Meşal: Şartımız İsrail'in Mescid-i Aksa'dan çıkması
DÜNYAHalid Meşal: Şartımız İsrail'in Mescid-i Aksa'dan ...
Ürdün Kralı Abdullah'tan İsrail'e uyarı: Filistinlilere yönelik ihlaller aşırılığı körüklüyor
DÜNYAÜrdün Kralı Abdullah: İsrail'in ihlalleri aşırılığı ...