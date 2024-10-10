Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in UNIFIL karargahına yönelik saldırısı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail'in Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırısını kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

"İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'da sivil halka yönelik katliamlarının ardından BM güçlerini hedef alması, attığı her adımın cezasız kaldığı algısının bir tezahürüdür." değerlendirmesi yer alan açıklamada, uluslararası toplumun İsrail'in hukuka uymasını sağlamakla yükümlü olduğu vurgulandı.