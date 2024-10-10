Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Son dakika: İsrail'e kınama | Dış Haberler

        Dışişleri'nden İsrail'e kınama

        Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırısını kınadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 23:15 Güncelleme: 10.10.2024 - 23:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'e kınama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in UNIFIL karargahına yönelik saldırısı hakkında yazılı açıklama yaptı.

        Açıklamada, "İsrail'in Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırısını kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

        "İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'da sivil halka yönelik katliamlarının ardından BM güçlerini hedef alması, attığı her adımın cezasız kaldığı algısının bir tezahürüdür." değerlendirmesi yer alan açıklamada, uluslararası toplumun İsrail'in hukuka uymasını sağlamakla yükümlü olduğu vurgulandı.

        Açıklamada, Türkiye'nin UNIFIL Deniz Görev Gücü'ne bir fırkateyn ve UNIFIL karargahına ise 5 personel ile katkı sağladığı belirtilerek, "Bölgemizde barışın tesisi için uluslararası hukuk çerçevesindeki tüm girişimlere destek vermeyi sürdüreceğiz." ifadesine yer verildi.

        NE OLMUŞTU?

        UNIFIL, İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu 2 barış gücü askerinin hafif yaralandığını duyurmuştu.

        UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, Lübnan-İsrail sınırında Mavi Hat'ta süren gerginliğe işaret edilmişti.

        İsrail ordusunun Ras Nakura ve diğer bölgelere kara saldırısı düzenleyerek Hizbullah militanlarıyla çatışmalara girdiği belirtilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Tahliye gemilerinden ilki Mersin'de
        Tahliye gemilerinden ilki Mersin'de
        BM'den İsrail'e 'askerlerini çek' çağrısı
        BM'den İsrail'e 'askerlerini çek' çağrısı
        "Türkiye'nin en iyi yönetilen kulübüyüz"
        "Türkiye'nin en iyi yönetilen kulübüyüz"
        İsrail yine Beyrut'a saldırdı
        İsrail yine Beyrut'a saldırdı
        Eşinin sığındığı eve molotof attı
        Eşinin sığındığı eve molotof attı
        Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi TBMM'de kabul edildi
        Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi TBMM'de kabul edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tiran'daki cami açılışında açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tiran'daki cami açılışında açıklamalar
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Keçi sütlü dondurmada keçi sütü bulunamadı
        Keçi sütlü dondurmada keçi sütü bulunamadı
        Arda Güler'den Ancelotti açıklaması!
        Arda Güler'den Ancelotti açıklaması!
        Kayıp üniversiteli Rojin'in başörtüsü bulundu
        Kayıp üniversiteli Rojin'in başörtüsü bulundu
        Hücumda devlerle yarışıyor!
        Hücumda devlerle yarışıyor!
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Domuz çıkması ile gündeme gelmişti... Nedir bu LOD?
        Domuz çıkması ile gündeme gelmişti... Nedir bu LOD?
        Türkiye’nin yabancı işçi istatistikleri
        Türkiye’nin yabancı işçi istatistikleri
        "İsrail'e gerekli uluslararası baskı yapılmalı"
        "İsrail'e gerekli uluslararası baskı yapılmalı"
        "Üzgünüz"
        "Üzgünüz"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?