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        Haberler Dünya Dışişleri'nden Suriye açıklaması | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli Suriye'de yaşanan gelişmelere dair açıklama yaptı

        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli Suriye'nin güneyinde yaşanan gelişmelere dair açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 21:09 Güncelleme: 30.04.2025 - 21:09
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        Dışişleri'nden Suriye açıklaması
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        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Suriye'nin güneyinde yaşanan gelişmelere dair açıklamada bulundu.

        Öncü Keçeli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Suriye’nin güneyinde yaşanan şiddet eylemlerinin, Suriye yönetimi ile bölgedeki yerel unsurlar arasında diyalog ve sağduyu yoluyla sona erdirileceğine ve olaylarda rolü olan kişilerin adalet önüne çıkarılacağına inancımız tamdır.

        Suriye’nin bu hassas döneminde, başta bölge ülkeleri olmak üzere uluslararası toplumun üzerine düşen görev, Suriye’de güvenlik ve istikrarın tesis edilmesine katkı sağlamak ve toplumsal uzlaşı yolunda atılan adımları desteklemektir.

        Bu çerçevede, İsrail’in Suriye’deki birlik ve bütünlük çabalarına zarar vermekte olan hava saldırılarını sona erdirmesi gerekmektedir. Türkiye, Suriye toplumunu oluşturan tüm unsurlar arasında uzlaşı ve barış çabalarına destek vermeye devam edecektir."

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