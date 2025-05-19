Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, bugün Yunan makamları tarafından yapılan ve tarihi gerçeklere aykırı olan iddialara dâir Yunanistan'da 19 Mayıs 2025 Tarihinde Düzenlenen Bazı Etkinlikler ve Yapılan Açıklamalar Hk. başlıklı bir açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yunan makamlarınca asılsız "Pontus" iddialarının yıl dönümü bahanesiyle yapılan ve tarihi gerçeklerle hiçbir şekilde bağdaşmayan hezeyan dolu açıklamaları kınıyoruz. 19 Mayıs 1919 tarihinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde başlatılan Kurtuluş Savaşımızı hayali ithamlarla karalamayı amaçlayan bu açıklamaları külliyen reddediyoruz.

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Yunan ordusunun, dönemin emperyalist güçlerinden aldığı destekle işgal ettiği Anadolu topraklarında sayısız mezalim gerçekleştirdiği tarihi bir hakikatken, bugün Yunan siyasetinin geçmişi tersten okumaya yönelik mesnetsiz çabalarının hiçbir hükmü yoktur.

Anadolu’daki Yunan mezalimi, Müttefik Devletler Tahkikat Komisyonu raporlarına yansıdığı gibi, Lozan Barış Antlaşması’nın 59. maddesinde de kayıt altına alınmış ve Yunanistan, savaş hukukunu ihlal etmesinden ötürü tazminat ödemeye mahkum edilmiştir.