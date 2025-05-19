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        Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan açıklaması

        Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'a ilişkin yaptığı açıklamada "Yunan makamlarınca asılsız "Pontus" iddialarının yıl dönümü bahanesiyle yapılan ve tarihi gerçeklerle hiçbir şekilde bağdaşmayan hezeyan dolu açıklamaları kınıyoruz." ifadelerine yer verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2025 - 18:33 Güncelleme: 19.05.2025 - 18:54
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        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
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        Dışişleri Bakanlığı, bugün Yunan makamları tarafından yapılan ve tarihi gerçeklere aykırı olan iddialara dâir Yunanistan'da 19 Mayıs 2025 Tarihinde Düzenlenen Bazı Etkinlikler ve Yapılan Açıklamalar Hk. başlıklı bir açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Yunan makamlarınca asılsız "Pontus" iddialarının yıl dönümü bahanesiyle yapılan ve tarihi gerçeklerle hiçbir şekilde bağdaşmayan hezeyan dolu açıklamaları kınıyoruz. 19 Mayıs 1919 tarihinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde başlatılan Kurtuluş Savaşımızı hayali ithamlarla karalamayı amaçlayan bu açıklamaları külliyen reddediyoruz.

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        Yunan ordusunun, dönemin emperyalist güçlerinden aldığı destekle işgal ettiği Anadolu topraklarında sayısız mezalim gerçekleştirdiği tarihi bir hakikatken, bugün Yunan siyasetinin geçmişi tersten okumaya yönelik mesnetsiz çabalarının hiçbir hükmü yoktur.

        Anadolu’daki Yunan mezalimi, Müttefik Devletler Tahkikat Komisyonu raporlarına yansıdığı gibi, Lozan Barış Antlaşması’nın 59. maddesinde de kayıt altına alınmış ve Yunanistan, savaş hukukunu ihlal etmesinden ötürü tazminat ödemeye mahkum edilmiştir.

        19. yüzyılın sonlarında Yunanistan’ın topraklarımız üzerindeki “Megali Idea” emellerinin uzantısı olarak ortaya çıkan Pontusçuluk faaliyetleri, Milletimizin kararlı mücadelesiyle ilelebet akamete uğratılmıştır. Yunan makamlarını, Türk ve Rum ahalinin mübadelesiyle neticelenen söz konusu tarihi hadiseleri popülist amaçlarla istismar etme politikasından vazgeçmeye ve 1821 Tripoliçe katliamından başlayarak, Türklere ve diğer etnik gruplara karşı işlenen vahşet suçlarını anmaya davet ediyoruz.

        Tarihten husumet çıkarmak suretiyle, Türkiye ve Yunanistan arasında son yıllarda olumlu ivmeyle ilerlemekte olan ilişkilere zarar vermeyi amaçlayan bu tür girişimlere artık bir son verilmelidir."

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