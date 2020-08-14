Bazı hastalıklarda erken tanı olması açısından vücut bir takım belirtiler gösterir. Bu belirtiler nedeni ile de hastalanan her hangi bir organın durumu ortaya çıkarılabilmektedir. Dışkıda kan görülmesi bu belirtilerden bir tanesidir. Oldukça önemli olan bu durum sindirim sistemi ile ilgili bir problemin oluşmasında sinyal vermiş olabilir. Dışkının kıvamı, şekli ve rengi hastalık habercisi olabilmektedir.

Dışkıda kanın ortaya çıkması sindirim sistemindeki bir rahatsızlık ya da bir yaralanma durumunda ortaya çıkmaktadır. Kanın kırmızı renkte olması on iki parmak bağırsağından sonraki organlarda olan bir kanama neden olabilir. Dışkı katran renginde çok kokuyorsa on iki parmak bağırsağı ve mideden kaynaklanıyor ihtimali vardır. Dışkıda az görülen kan ancak testle anlaşılabilmektedir. Dışkıda gizli kan olması ihtimalinde uyuklama, merdiven çıkarken yorulma, kansızlık, demir eksikliği ve halsizlik belirtileri oluşabilmektedir.

Dışkıda Kan Görülmesi Nedenleri

Makatta fistül (apse) olması

Kabızlık sonucu ve zorlama ile oluşan çatlaklar

Makatta fistül (apse) olması

Basur (hemoroid),

Bağırsak kanseri ve bağırsaklarda iltihaplanma

Rektum kanseri,

Makat kanseri,

Yemek borusu kanseri,

İnce bağırsak tümörleri,

Mide kanseri,

Yemek borusu varisleri,

Bağırsak damarlarında tıkanıklığa bağlı hastalıklar

Mide kanaması,

Çölyak hastalığı nedeniyle oluşan bağırsaklar çatlama

Onikiparmak bağırsağında kanama,

Dışkıda kan görülmesine eşlik eden; karın ağrısı, mide bulantısı, mide krampları, kusma, şişkinlik, iştahsızlık, kilo kaybı, vücutta çeşitli ağrılar, ani sıkışma, yorgunluk hissi ve rektumda ağrı dışkıyı tutamama ve ishal gibi belirtilerde ortaya çıkar.

Bunun yanında ayrıca; kuvvet kaybı, bilincinin bozulması zihinde bulanıklık, oryantasyon bozuklukları, yüksek ateş, baş dönmesi, nabız yüksekliği, karında aşırı sertleşme ve şiddetli ağrı, nefes darlığı, bayılma, kırmızı veya siyah renkli kusma gibi aciliyet gerektiren belirtiler oluşabilir. Bu durumda hemen hekime gitmek gerekmektedir.