Disney plus kan kaybetmeye devam ediyor Video içerik ve dizi platformlarından Disney +, son dönemde tepkilerin odak noktasında kalmaya devam ediyor. Türkiye'de Atatürk dizisinin iptali sonrası büyük tepki gören platform, dünya çapında da hem finansal olarak hem de kullanıcı sayısı bakımından kaybını sürdürüyor. Firma son 9 ayda 18 milyon kullanıcı ve 2.2 milyar dolar kayıp yaşadı

Önde gelen dizi ve film platformlarından Disney +, son dönemde gerileme sürecine girdi. Temmuz 2023’te platformda yer alan orijinal Türk yapımlarını kaldırmaya başlayan, daha sonrasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını konu alan Atatürk filminin platformda yayınlanmayacağını açıklayan Disney + önce sosyal medyada büyük tepki aldı, sonrasında ise uygulama puanlarına kadar yansıyan bir gerileme yaşamaya başladı. Ancak platformun kan kaybı yalnızca Türkiye’de olmuyor. Global çapta da son 9 ayda büyük bir gerileme yaşayan Disney + bu gerileme sebebiyle fiyatlarını da artırmaya hazırlanıyor.

FİYATLARI GLOBAL ÇAPTA YÜKSELECEK

Walt Disney Company, Disney + akış hizmeti için fiyatları yeniden yükselteceğini açıkladı. Üçüncü çeyrek kazanç raporunu açıklayan firmanın, uluslararası parklar dışında hemen hemen her yerde gelir düşüşü yaşadığı görüldü. Akış hizmetinin reklamsız aboneliği, 12 Ekim'den itibaren ayda 3 dolarlık bir artışla 13,99 dolara mal olacak. Bu, Disney'in bir yıldan kısa bir süre içinde ikinci kez fiyatını yükseltmesi anlamına geliyor; şirket aralık ayında reklamsız aboneliğin fiyatını 7,99 dolardan 10,99 dolara yükseltmişti.

REKLAM

ATATÜRK TEPKİLERİ PUAN DÜŞMESİNE SEBEP OLDU

Disney’in yaptığı Atatürk dizisinin kaldırılacağı açıklaması uygulamanın App Store ve Google PlayStore gibi uygulama indirme hizmetlerinde de puan kaybetmesine sebep oldu. Google PlayStore’da Disney’in puanı 1.1 yıldıza kadar düşerken, App Store’da ise 2,3 puana kadar düştü. Yorumlarda kullanıcıların düşük puan verme sebeplerinin çoğunlukla Atatürk dizisinin kaldırılması sebepli olduğu görüldü.

18 MİLYON KULLANICI KAYBETTİ

Son gelişmelerle birlikte Türkiye’de büyük tepki gören platformun globaldeki uygulamalarıyla da kan kaybettiği görüldü. 2022 yılının dokuzuncu ayında 164 milyon aboneyi geçen Disney +, Haziran 2023 sonu itibarıyla, 146 milyon kullanıcı seviyesine kadar geriledi. Böylede platform son 9 aylık dönemde 18 milyon kullanıcı kaybetmiş oldu.

9 AYDA 2.2 MİLYAR DOLAR ZARAR

Walt Disney 2022 Ekim-Aralık döneminde 1.1 milyar dolar, Ocak-Mart 2023'te ise 659 milyon dolar zarar açıkladı. Son olarak ise Nisan Haziran döneminde 460 milyon dolar zarar ettiğini duyurdu. Böylece firma 9 ayda 2.2 milyar dolar zarar etmiş oldu.