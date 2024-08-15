Analizin doğru olduğunu varsayarsak, Avrupa ülkeleri arasında moda çok fazla değişiklik göstermediğinden Elsa'nın Sindirella'nınkine benzer bir tarzı olmalıydı. Bu anlamda çok daha belirgin bir yapıya, geniş bir eteğe ve abartılı süslemelere sahip olmalıydı.

Kaynak: Bright Side

Fotoğraf kaynak: IMDb