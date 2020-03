HABERTURK.COM

Disney'in yeni Pixar animasyonu Onward, bazı ülkelerde yasaklandı. Yazar, yapımcı ve oyuncu olan Amerikalı sanatçı Lena Waithe'in lezbiyen bir polisi canlandırdığı animasyon yapım Kuveyt, Yemen, Katar ve Suudi Arabistan’da gösterime girmeyecek. Filmin yasaklanmasının nedeni ise animasyonun bir sahnesinde lezbiyen ilişkiye yapılan gönderme...

İlgili sahnede geçen "Ebeveyn olmak kolay değil, hele yeni bir aileye girdiysen. Kız arkadaşımın kızı saçımı çekti" cümlesinin lezbiyen ilişkiyi referans etmesi nedeniyle karar alındı.

Rusya'da ise cümledeki kız arkadaş kısmı, partner ifadesiyle değiştirilip sansürlendi.

Disney daha önce 2019 yapımı Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi (Star Wars: The Rise of Skywalker) filminde aynı cinsiyette iki askerin öpüşmesine yer vermişti. 2017 yapımı Güzel ve Çirkin (Beauty and the Beast) filminde ise LeFou adlı eşcinsel karakter resmedilmişti.

Hadi Gidelim filmi Türkiye'de 3 Nisan'da vizyona girecek.

HADİ GİDELİM (ONWARD) FİLMİNİN KONUSU

Hadi Gidelim, babalarını çok küçük yaşta kaybeden iki genç elf kardeşin hikayesini konu ediyor. Fantezi dünyasındaki bir banliyöde geçen hikayede iki genç elf kardeş, dünyada hala biraz sihir kalıp kalmadığını öğrenmek için maceraya atılıyor.

Filmde, kardeşler hatırlamakta zorlandıkları ve çok özledikleri babaları ile son bir gün geçirme fırsatlarının olduğunu öğreniyor. Kardeşler, bu fırsatı kaçırmamak için ne yapıp edip büyüye sahip olmanın yolunu buluyor...

Filmde Tom Holland Ian Lightfoot karakterini, Chis Pratt Barley Lightfoot'u, Julia Louis-Dreyfus ise Laurel Lightfoot'u seslendiriyor.