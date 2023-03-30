Diyabet hastası çocuk ve gençlere glikoz ölçüm cihazı dağıtımı başladı

Fitre ne kadar?

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AA

Bakanlıkça, bu yıl sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki tip-1 diyabet hastası 0-22 yaş aralığındaki kişilerin yaşam kalitelerinin yükseltilmesi için Glikoz Ölçüm Cihazı Yardımı hayata geçirildi.

Bu kapsamda Bakanlık tarafından Yenimahalle Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda ailelere cihazlar dağıtıldı, nasıl kullanılacağı uygulamalı olarak gösterildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Sağlık ve Düzenli Yardımlar Daire Başkanı İlknur Dinçer Yavuz, bu programın dünyada benzeri görülmeyen bir yardım programı olduğunu söyledi.

Yaklaşık 1 yıldan bu yana yardım programı için çalıştıklarını ifade eden Yavuz, şöyle konuştu:

"0-22 yaş tip-1 diyabet hastası çocuk ve gençlerimizi parmak delerek insülin değerlerini kontrol etme gerekliliğinden kurtaran bir program. Kola takılan bir sensör sayesinde insülin değerleri öğrenilebiliyor. Aynı yardım programı içerisinde faydalanıcılarımıza verdiğimiz telefonlarda yüklü uygulamalar sayesinde sensördeki insülin değerleri telefona aktarılıyor."

Bakanlık bünyesinde oluşturdukları izleme takip birimleri olduğunu dile getiren Yavuz, bu izleme takip birimlerinden de verilerin takip edilebildiğini vurguladı.

İnsülin değerlerinin referans aralığının dışına çıkması durumunda önce faydalanıcının yakını gerekli durumlarda da sağlık birimlerinin harekete geçirildiğini anlatan Yavuz, "Bugün itibarıyla 6 bin 700 hak sahibimiz var. Başvurularımız hala devam ediyor. Başvurular sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımıza yapılıyor" dedi.

Yavuz, yardım programının iki yıl süreyle uygulanacağını dile getirdi.

Bir sensörün kola takılmasının ardından kullanım süresinin 14 gün olduğuna işaret eden Yavuz, bu süre sonunda sensörün yenilenmesi gerektiğini vurguladı.

Yavuz, cihaz dağıtımının Türkiye genelinde 10 gün süreceğini sözlerine ekledi.