Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabetin Türkiye'de görülme sıklığı her geçen gün artıyor.

Diyabet hastalığı, özellikle çocuklar için gizli bir tehlike oluşturuyor. Hastalığı yönetebilmek çocuk sağlığı için oldukça önemli. Bunun için de çocuklar için oluşturulan diyabet yaz kamplarının önemli büyük.

Türkiye'de de 20 bini aşkın diyabetli çocuk bulunmakta. 1 Nisan'da, Şile'de açılacak olan diyabet kampının amacı da diyabetli çocuklara, başka diyabetli çocuklarla arkadaşlık kurabilmelerini sağlamak, kendi kendine tedavi edebilme bilinci sağlamak ve hastalıkla ilgili eğitimler almak.

Türkiye Diyabet Vakfı, 2012 yılından bu yana Şile'nin Doğancılar Köyü'nde bir diyabet köyü inşa ediyor. Çalışmaların sonuna gelinen diyabet köyünün biten bölümleri hizmete açıldı.

Şile Diyabet Eğitim ve Yaşam Köyü, Dünya Diyabet Haftası'nda çok sayıda uzmanla birlikte TİP 1 diyabet hastası çocukları bir araya getirdi.

Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz, "Bu eğitim kampı onları bir araya getiriyor. Ailelerinin desteği olmadan, kendi başlarına insülin yapmayı öğrenecekler, kan şekerini ölçebilecekler, hastalık yönetimini öğrenecekler." dedi.

Diyabetli çocuklar yaz tatillerinde 1 hafta boyunca kendileri gibi diyabetli çocuklarla vakit geçirecek, kan şekerini ölçüp, insülin yapmayı öğrenecek.

Diyabetli Çocuklar ve Gençlerle Dayanışma Toplantısı'nda destekçiler de unutulmadı. Ciner Medya Grubu'na da Diyabet Köyü'ne desteklerinden dolayı plaket verildi.

Teşekkür plaketini, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Selçuk Tepeli aldı.