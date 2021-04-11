Diyanet'ten ramazan ayına ilişkin talimatname

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemAnkaraTALİMATNAME | Son dakika: Diyanet'ten ramazan ayına ilişkin talimatname - Haberler
ABONE OL

Diyanet İşleri Başkanlığı müftülüklere ramazan ayına ilişkin talimatname gönderdi

Diyanet İşler Başkanlığı, ramazan ayında uyulacak Kovid-19 tedbirleri, camilerde yapılacak ibadetler ve din görevlilerinin uyması gereken kurallara ilişkin il müftülüklerine talimatname gönderdi

TALİMATNAME | Son dakika: Diyanet'ten ramazan ayına ilişkin talimatname - Haberler
Diyanet'ten ramazan ayına ilişkin talimatname
0:00 / 0:00
AA

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş imzalı talimatnamede, 2021 yılı ramazan ayının temasının "Şifa Ayı Ramazan" olarak belirlendiği bildirildi.

AA'nın haberine göre, tüm dünyada ve Türkiye'de etkisini devam ettiren salgının, bir taraftan ruhu bunaltırken diğer taraftan da insan sağlığını olumsuz yönde etkilediği vurgulanan talimatnamede şu ifadelere yer verildi:

"Böyle bir dönemde ramazan ayı, orucuyla, Kur'an tilavetiyle, teravihiyle, iftarıyla, sahuruyla ve fitresiyle salgın hastalıktan bunalan ruhumuza ve bedenimize şifa olmaktadır. Bu bağlamda ramazan ayı boyunca bu ayın ruh ve beden sağlımıza olan katkılarına, bireysel ve toplumsal faydalarına dikkat çekilecek, toplumun bütün kesimlerinde bir farkındalık oluşturulmaya çalışılacaktır."

MASKE VE MESAFE KURALI HATIRLATILACAK

Talimatnameye göre, ramazan ayı münasebetiyle yürütülecek hizmetlerde Din Hizmetleri Uygulama Genelgesi'nin 23'üncü maddesinde belirtilen hususlara riayet edilecek.

Cami içi ve dışı aydınlatmalar kontrol edilecek, minarelerdeki kandiller ramazan ayı boyunca iftar vaktinde yakılacak, imsak vaktinde söndürülecek.

Akşam ezanlarının vaktinde okunmasına özen gösterilecek ve camilerde akşam namazı kıldırılacak. Camilerde mukabele programları hazırlanacak, tüm cami görevlileri mutlaka mukabele okuyacak ve müftülüklerce icrası takip edilecek.

İtikafa girmek isteyenler için müftülüklerce belirlenecek camiler itikaf için hazırlanacak. İtikaf süresince ilgili kişiler Kovid-19 salgın hastalık tedbirleri kapsamında temizlik ve cami adabıyla ilgili gerekli hassasiyetlere dikkat etmeleri konusunda bilgilendirilecek.

Başkanlık tarafından, Kovid-19 ile ilgili cami ve mescitlerde alınan temizlik, maske ve mesafe kuralları başta olmak üzere bütün tedbirlere azami riayet edilecek.

Salgın hastalığın seyrine göre yerel durum ve özel şartlar dikkate alınarak manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin sosyal medya imkanları kullanılarak sürdürülmesine özen gösterilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasına muhatap olan vatandaşların ve hastalık belirtileri taşıyanların cemaatle namaza katılmayarak ibadetlerini evlerinde eda etmeleri konusunda uyarı ve bilgilendirmelere devam edilecek.

CAMİYE GİRİŞ VE ÇIKIŞLARDA VATANDAŞLAR UYARILACAK

Camiye giriş ve çıkışlarda izdihama sebebiyet verilmemesi, mesafenin korunması, hiç kimseyle temasta bulunulmaması, musafaha, tokalaşma, kucaklaşma yapılmaması, gruplar halinde toplanılmaması hususunda vatandaşlar uyarılacak.

Din görevlileri, sokağa çıkma kısıtlamalarının bulunduğu vakitlerde cami ve mescitleri ibadete açacak ve görevlerinin başında hazır bulunacak. Ramazan ayı boyunca zorunlu haller dışında, cami görevlilerine yıllık izin kullandırılmayacak.

Ramazan ayında yürütülecek hizmetler, salgın hastalığın seyri dikkate alınarak İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda müftünün teklifi, mülki amirin onayıyla uygulamaya konulacak.

Salgın nedeniyle açıklanan güncel tedbirler dikkate alınarak camilerde toplu iftar yemekleri verilmeyecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün ve saatlerde, vatandaşların yürüme mesafesindeki cami ve mescitlerde cemaate iştiraki konusunda ilgili kurumların alacağı kararlar doğrultusunda hareket edilecek.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? İşte Bilim Kurulu Toplantısı tarihi
GÜNDEMBilim Kurulu Toplantısı ne zaman?
Emine Erdoğan Van Göl'ü için oy kullandı, destek için paylaşım yaptı
GÜNDEMEmine Erdoğan Van Gölü için oy kullandı
Bakan Selçuk'tan 'canlı sınıf' açıklaması - Haberler
GÜNDEMBakan Selçuk'tan 'canlı sınıf' açıklaması
Kabine Toplantısı (Bakanlar Kurulu) ne zaman? Yeni yasaklar gelecek mi?
GÜNDEMKabine Toplantısı ne zaman?
Rusya - Ukrayna gerilimi... SON DAKİKA: İbrahim Kalın'dan flaş açıklama
GÜNDEMİbrahim Kalın'dan Ukrayna-Rusya gerilimi açıklaması
Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? Ramazan Bayramı 2021 kaç gün tatil? Diyanet dini günler takvimi
GÜNDEMRamazan Bayramı ne zaman?
Son dakika: İstiklal Caddesi ve Beşiktaş'ta turist yoğunluğu
GÜNDEMCaddeler ve sahiller turistlere kaldı
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı CTE sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEMAdalet Bakanlığı CTE sonuçları açıklandı mı?
30 kilogram orkide yumrusu ele geçirildi
GÜNDEM30 kilogram orkide yumrusu ele geçirildi
AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB AÖL 3. dönem kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman?
GÜNDEMAÖL sınavları ne zaman yapılacak?