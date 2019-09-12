Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine sanatçıların desteği her geçen gün artmaya devam ediyor.

10 ÜNLÜ İSİM DE DİYARBAKIR YOLUNDA

Aralarında Özhan Eren, Hasan Kaçan, Erol Hazım Körmükçü, İskender Pala, Yavuz Bingöl, Cengiz Kurdoğlu, Muazzez Ersoy, Gülben Ergen, Mustafa Keser ve Kutsi gibi isimlerin bulunduğu sanatçı ve yazarların da önümüzdeki günlerde Diyarbakır'a giderek, HDP İl binasının önünde eyllem yapan annelere destek vereceği öğrenildi.

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine geçtiğimiz günlerde destek vermişti.

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez, çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerini ziyaret ederek, desteğini açıklamış ve düşmanın Diyarbakır'ı anaların dik duruşu nedeniyle işgal edemediğini dile getiren Yenilmez, "Sizin şu bulunduğunuz resim, 100 yıl öncenin intikamını almaya gelmiş düşmanlara verilmiş Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Alevi ve Sünni analarının duruşu. Ben bunun için buraya geldim." ifadelerini kullanmıştı.

SANATÇILARIN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Ahmet Yenilmez'in yanısıra birçok sanatçı çocuklarını terör örgütünün elinden almak için oturma eylemi yapan annelere bazı sanatçılar, sosyal medya hesaplarından desteğini sundu.

Sanatçı Cenk Eren, "Anneler Direniyor" etiketiyle paylaştığı mesajında, "Diyarbakır'daki anneler inşallah sağ salim evlatlarına kavuşurlar.", Uğur Işılak ise "Evladı anasından çalan vicdansızlar... Anaların ahında boğulasınız" ifadelerine yer verdi.

İŞTE SANATÇILARIN PAYLAŞIMI

— Cenk Eren (@cenkerenonline) September 5, 2019





— Uğur Işılak (@ugur_isilak) September 5, 2019

Şair Serdar Tuncer de mesajında, "Annelerle Beraberiz Ya Sen" etiketiyle oturma eylemi yapan annelerin fotoğrafını paylaştı.

— Serdar Tuncer (@Yaziyor) September 4, 2019

"ANNELERLE BERABERİZ YA SEN"

Karikatürist, oyuncu ve film yapımcısı Hasan Kaçan ise, paylaşımında "Annelerler beraberiz ya sen" etiketiyle paylaştığı mesajında, "Terör örgütü PKK'nın patronları anaların çığlığını bastırmak, gündemden düşürmek için ciddi çabalıyor. Peş peşe (müzik mesajlı)... Anaların sesini bastıramayacaksınız. Durmak yok. Tek gündemimiz bu." ifadelerine yer verdi.

"SUSMAK İNSANLIĞA İHANET"

Müzisyen Umut Mürare, "Hacire ananın Diyarbakır'da yaktığı devrim ateşi, her gün biraz daha büyüyor. Gözü yaşlı anneler, babalar evlat nöbeti tutuyor. Yalnız değilsiniz. Sizlerleyiz.", Mustafa Yıldızdoğan da "Bir Kez Olsun Tepki Koyun" etiketiyle, "Her ortamda barış, kardeşlik, demokrasi, insan haklarından dem vuranlar, duyun ve bu sese ses verin. Bu ananın sesi milletin sesidir. Teröre isyan teröre lanettir. Susmak insanlığa ihanettir." paylaşımında bulundu.

— Umut Mürare (@umutmurare) September 5, 2019

"SONUNA KADAR ANNELERLE BİRLİKTE"

Murat Kekili, "Annelik bir makamdır. Bildiğimiz bütün makamlar içinde de ayrı ve kutsal bir yeri vardır. Kalbimiz ve insanlığımız, sonuna kadar Diyarbakırlı annelerle birliktedir. Kim olursa olsun her görüşten sanatçı taşın altına elini koymalı ve bu konuya siyasal bakmamalıdır." değerlendirmesini yaptı.

— Murat KEKİLLİ (@kekillimurat) September 8, 2019

"AMASIZ, FAKATSIZ DUYMALIYIZ"

Şoray Uzun, "Diyarbakır'dan haykıran, evlatlarını arayan annelerin sesini 'ama'sız, 'fakat'sız, koşulsuz duymalı ve duyurmalıyız! Allah hiçbir anne babayı evladı ile sınamasın" ifadelerini kullanırken Vildan Atasever de "Diyarbakır'da evlatları için feryat eden ve evlatlarına ulaşmaya çalışan anaların sesini 'amasız' ve 'fakatsız' duymalıyız. Tepkimizi açık ve duyulacak bir şekilde göstermeliyiz. Allah hiçbir anneye evlat acısı vermesin." diye yazdı.

— Şoray Uzun (@uzunsoray) September 7, 2019

— Semih Kaplanoğlu (@SemihKaplanogl) September 8, 2019





— Ali Nuri Türkoğlu (@AliNuriTurkoglu) September 6, 2019

"TEPKİMİZİ DUYULACAK ŞEKİLDE GÖSTERMELİYİZ"

Vildan Atasever ise paylaşımında "Diyarbakır’da evlatları için feryat eden ve evlatlarına ulaşmaya çalışan anaların sesini "amasız" ve "fakatsız" duymalıyız. Tepkimizi açık ve duyulacak bir şekilde göstermeliyiz. Allah hiçbir anneye evlat acısı vermesin." ifadesini kullandı.

— Vildan Atasever (@atasever_vildan) September 7, 2019



"EVLATLARIMIZI GERİ VERİN"

Sanatçı Metin Şentürk de "Hiçbir bahane üretmeden Diyarbakır’da direnen annelerimizin yanında olmalıyız. Evlatlarımızı geri verin!" mesajını paylaştı.

— Metin Şentürk (@Metin_Senturk) September 8, 2019





— Yesim Salkım (@yesimsalkim) September 8, 2019

"YETTİ ARTIK"

Yeşim Salkım ise Twitter üzerinden "Yazık artık bu evlatlara annelere yetti artık bu ülke hepimizin ben bir anne ve bir kadın olarak diyorum ki #AnnelerleDireniyoruz" paylaşımında bulundu.

— Yesim Salkım (@yesimsalkim) September 8, 2019



"BU FERYADA DUYARSIZ KALMAYIN"

Şenol İpek de mesajında, "Barış söylemini seven kardeşlik diyen tüm sanatçı ve siyasilere gelsin bu annenin feryadı. Bu feryada duyarsız kalmayın." ifadelerini kullandı.

— şenol ipek (@snlipek) September 5, 2019

— Yunus Bey (@yunusbeydeyin) September 5, 2019

SOSYAL MEDYADA İMZA KAMPANYASI

Diyarbakır annelerine destek amacıyla sosyal medyada da imza kampanyası başlatıldı.

Kampanyaya destek çağrısında, şunlar kaydedildi:

"Aylardır, yıllardır evlatlarına hasret kalan bu annelerimize ses olalım. Bir anne haykırıyor, 'Şeker ve tansiyon hastasıyım. Köydeki evimin kapısını kapattım, eşim ve çocuklarımla buraya geldim. Onlardan hiçbir şey istemiyorum, çocuğumu verin başka hiçbir şey istemiyorum'. Yüreği yanan başka bir annenin feryadı ise, 'Alıştınız insanları dağa göndermeye. Size verecek çocuğumuz yok, getirin. Fakir fukaranın çocuğu dağa, bunların (HDP'li yönetimin) çocukları lüks okullara. Yeter artık toprağın altı genç doldu, nereye kadar?' Gelin hep beraber bu cesur annelerin sesine kulak verelim, onların yürekten gelen feryadına ortak olalım. Bugün Diyarbakır'da yükselen annelerin sesi Kandil'i korkutmuştur, Kandil'e destek veren herkesi sarsmıştır, teröre sessiz kalanları ürkütmüştür. Gün bugündür. Bir imza da siz atın. Anneler direniyor, evlatlarını istiyor."

"TARİH ANNELERİN FERYADINI DUYANLARI DA SUSANLARI DA YAZACAK"

İki gün önce Diyarbakır'da eylem yapan anneleri ziyaret eden Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti: Gözü yaşlı ailelerimizin feryatlarını duyanları da susanları da tarih yazacak...

— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) September 9, 2019

20 GÜN ÖNCE BAŞLAYAN EYLEM

Her şey 22 Ağustos 2019 tarihinde başladı. Hacire Akar isimli anne, 22 Ağustos günü HDP Diyarbakır İl Binası’na giderek oğlu Mehmet Akar’ı istedi. Öfkeli anne oğlunu kaybetmenin endişesiyle ne yapacağını bilemiyordu. İki gün gece gündüz orada oturan annenin çağrısı üzerine operasyon başlatan güvenlik güçleri, Hacire Akar’ın oğlu Mehmet Akar (21) terör örgütünün milis kadrolarının elinden kurtardı.

Bunun üzerine harekete geçen gözü yaşlı annelerin tepkisi peş peşe geldi. 03 Eylül 2019 günü, anne Feyziye Çetinkaya ve baba Şahap Çetinkaya 17 yaşlarındaki oğulları Süleyman Çetinkaya’nın HDP üzerinden kandırılarak, terör örgütüne katılmak üzere dağa kaçırıldığını belirtip oturma eylemine başladı.

17 YAŞINDA SURİYE’YE KAÇIRILMIŞTI

Çetinkaya ailesinin eyleminden haber alan Biçer ve Akkoyun aileleri de eyleme katıldı. Remziye Akkoyun 4 yıl önce 10 yaşında olan oğlu Azad Akkoyun’un kuzey Irak’ta terör örgütü saflarına götürüldüğünü söyledi. Tek evladı olan Ayşegül Biçer ise 17 yaşındaki oğlu Mustafa’nın 10 ay önce kandırılıp Suriye’ye götürüldüğünü söyledi.

Mardin’den gelen anne Hediye ve baba Celil Bektaş 17 yaşındaki oğulları Yusuf için eyleme katıldı. Meryem Savur oğlu Firat Savur ve Sabiha Balta oğlu Arafat için oturma eylemine katıldı. Terör örgütü PKK tarafından 2015 yılında kaçırılan polis ve asker aileleri de eyleme destek vermeye başladı. Songül Altıntaş asker olan oğlu Müslüm Altıntaş için, Şadiye Özbey astsubay olan oğlu Semih Özbey için Emine Kaya ise polis olan oğlu için ve Rahime Uyumaz polis olan yeğeni Sedat Yabalak için eyleme katılıyor.

EYLEME KATILAN ANNE SAYISI 10’A ULAŞTI

• Hacire Akar: Oğlu Mehmet Akar’a kavuştu.

• Fevziye Çetinkaya: Oğlu Süleyman için eylem yapıyor.

• Remziye Akkoyun: Oğlu Azad için eylem yapıyor.

• Ayşegül Biçer: Oğlu Mustafa için eylem yapıyor.

• Meryem Savur: Oğlu Fırat için eylem yapıyor.

• Sabiha Balta: Oğlu Arafat için eylem yapıyor.

• Songül Altintaş: Asker oğlu Müslüm için eylem yapıyor.

• Şadiye Özbey: Asker oğlu Semih için eylem yapıyor.

• Emine Kaya: Polis oğlu için eylem yapıyor.

• Rahime Uyumaz: Yeğeni olan polis Sedat Yabalak için eylem yapıyor.