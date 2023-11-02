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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır'da 454 kilo esrar ele geçti

        Diyarbakır'da 454 kilogram esrar ele geçirildi: 3 gözaltı

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 263 kilogram kubar ve 191 kilogram toz esrar ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli de gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 11:29 Güncelleme: 02.11.2023 - 11:29
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        Diyarbakır'da 454 kilo esrar ele geçti
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        Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçenin Kıpçak, Kayacık ve Güldiken mahalleleri kırsalında operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 3 noktada 263 kilogram kubar ve 191 kilogram toz esrar, 80 kök skunk bitkisi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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