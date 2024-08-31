Sibel Gören de TOKİ konutlarının sağlamlığına dikkati çekerek, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Şimdi başımı yastığa rahatça koyup yatabiliyorum. Devlet zaten hep arkamızdaydı. Bize destek çıktı. Kısa sürede evleri yapacağız, teslim edeceğiz dediler. Ummadığımız kadar kısa bir sürede de yaptılar. Devletimiz sözünü tuttu."