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        Haberler Gündem Güncel Diyarbakır'da 6 bin deprem konutu tamamlandı | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'da 6 bin deprem konutunun yapımı tamamlandı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği tarafından Diyarbakır'da yapımına başlanan 10 bin konutun, 6 bini tamamlandı. Diyarbakır'da inşa edilen konutların ve vatandaşların görüşlerinin yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Murat Kurum, "Diyarbakırımızda asrın felaketinin ardından 10 bin konutun yapımına başladık, 6 binini tamamladık. Vatandaşlarımız sağlam binalarda güven içinde oturmaya başladı" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 12:44 Güncelleme: 31.08.2024 - 12:44
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinin ardından yapımına başlanan kalıcı konutları, hak sahiplerine teslim etmeye devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Diyarbakır'da 14 etaptan oluşan 10 bin 286 konutluk projeyi hayata geçirdi. Bu konutlardan 6 bin 40'ının yapımı tamamlandı, hak sahiplerinden 3 bin 839'u yeni evlerine yerleşti.

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        Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından Diyarbakır'da inşa edilen konutların ve vatandaşların görüşlerinin yer aldığı videoyu paylaşarak, şunları kaydetti: "Diyarbakırımızda asrın felaketinin ardından 10 bin konutun yapımına başladık, 6 binini tamamladık. Vatandaşlarımız sağlam binalarda güven içinde oturmaya başladı. Her bir depremzede kardeşimiz geceleri rahat uyuyana, hayal ettiklerinden daha iyisine ulaşana kadar durmayacağız."

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        Videoda açıklamalarına yer verilen TOKİ inşaat uzmanı Kürşat Gedikoğlu ise konutların yatay mimariye uygun, radye temel üzeri tünel kalıp sistemiyle yapıldığını belirtti.

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        Çevre dostu tasarlanan binalarda güneş enerjisi sisteminden faydalandıklarını ve ısı yalıtımına özen gösterdiklerini anlatan Gedikoğlu, "Hak sahiplerimizin keyifle zaman geçirebilmeleri için konutlarımızın yanında yeşil alanlar, spor sahaları, çocuk oyun grupları, bisiklet ve yürüme yolları gibi çeşitli sosyal donatılarımız da bulunuyor. En kısa sürede tüm konutlarımızı hak sahiplerine teslim etmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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        Videoda, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yapımı tamamlanan konutlarına yerleşen hak sahipleri de memnuniyetlerini dile getirdi. Hak sahibi Zinnet Çelikel Çıtak, konutların hayal ettiğinden daha güzel olduğunu ve beklediğinden daha erken yapıldığını söyledi.

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        Sibel Gören de TOKİ konutlarının sağlamlığına dikkati çekerek, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Şimdi başımı yastığa rahatça koyup yatabiliyorum. Devlet zaten hep arkamızdaydı. Bize destek çıktı. Kısa sürede evleri yapacağız, teslim edeceğiz dediler. Ummadığımız kadar kısa bir sürede de yaptılar. Devletimiz sözünü tuttu."

        #yerel haberler
        #Diyarbakır
        #Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
        #bakan murat kurum
        #deprem konutları
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