Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Diyarbakır'da cani koca dehşeti! Hemşire olan eski eşini hastanede bıçakladı

Diyarbakır'da özel bir hastanede 6 gün önce eski eşi hemşire Esengül Y.'yi (38) bıçakla yaralayan Murat Ç. (45),Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulun özel ekip tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı

Diyarbakır'da cani koca dehşeti! Hemşire olan eski eşini hastanede bıçakladı
DHA

Olay, 19 Eylül'de, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesinde bulunan özel hastanede meydana geldi. Hemşire olarak görev yapan 4 çocuk annesi Esengül Y., 17 ay önce boşandığı ve tehditleri üzerine uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi Murat Ç. tarafından çalıştığı özel hastanede 4 yerinden bıçaklandı.

Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde kalan kadın, hastane personeli tarafından Acil Servis'e götürülerek tedaviye alındı. Kalabalıktan faydalanıp kaçan ve kayıplara karışan Murat Ç.'nin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

ÖZEL EKİP SAKLANDIĞI YERE OPERASYON DÜZENLEDİ

Olayın ardından Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip kuruldu. Çok sayıda güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, bölgede geniş çaplı araştırma yaptı.

İzini kaybettiren Murat Ç.'nin ekiplerin yaptığı araştırmalar ve telefon konuşmaları üzerine merkez Sur ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti. Murat Ç.'nin bulunduğu yeri tespit ettikleri bölgede önce çevre güvenliği alan ekipler, daha sonra adrese operasyon düzenledi.

Yakalanan Murat Ç., yoğun güvenlik önlemleri altında ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Denizli'de bir mahalle karantinaya alındı
GÜNDEMDenizli'de bir mahalle karantinaya alındı
Gökçeadada bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi
GÜNDEMBazı feribot seferleri iptal edildi
2020 Ehliyet sınavı sorgulama nasıl yapılır?
GÜNDEMEhliyet Sınavı sorgulama nasıl yapılır?
Erzincan´da bazı cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı
GÜNDEMErzincan'da sigara yasağı
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasında ara karar
GÜNDEMMuhafız alayı darbe girişiminde ara karar
Şanlıurfa merkezli 8 ilde telefon dolandırıcılığı operasyonu! 28 şüpheli yakalandı
GÜNDEM8 ilde telefon dolandırıcılığı operasyonu
Edirne'de kızını öldüren babaya 24 yıl hapis cezası verildi
GÜNDEM Kızını öldüren babanın cezası belli oldu
Fransız savaş gemisi İstanbul Boğazı'nın ardından Çanakkale Boğazı'ndan geçti
GÜNDEMFransız istihbarat gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Berat Albayrak ve ailesine hakaret eden şüpheliye iki ayrı iddianame
GÜNDEMAlbayrak ailesine hakaret eden şüpheliye iki ayrı ...
Son dakika haberi! Artvin'de sağanak esareti! Yollar göle döndü!
GÜNDEMArtvin'de sağanak esareti! Yollar göle döndü!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X