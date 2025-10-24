Diyarbakır'da "Dijital Gençlik Merkezi"

Habertürk
        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, gençlerin dijital yetkinliklerini artırmak ve istihdam olanaklarını genişletmek amacıyla Avrupa Birliği (AB) finansmanı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) desteğiyle hayata geçirilen "Dijital Gençlik Merkezi" açıldı. Merkezde hibrit eğitimlerin yanı sıra, gençlerin istihdam süreçlerini desteklemek amacıyla mentorluk ve danışmanlık hizmetleri de verileceği belirtildi

        Giriş: 24.10.2025 - 12:57 Güncelleme: 24.10.2025 - 12:57
        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, gençlerin dijital yetkinliklerini artırmak ve yenilikçi meslek alanlarında istihdam olanaklarını geliştirmek amacıyla Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM) açıldı.

        "Bugünden Geleceğin Meslekleri" projesi kapsamında Avrupa Birliği (AB) finansmanı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TTB) desteğiyle hayata geçirilen Diyarbakır Dijital Gençlik Merkezi'nin açılış törenine, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Doğan Hatun, Sur Belediyesi Eşbaşkanı Fatma Gulan Önkol, DBB Genel Sekreteri Emrullah Gördük, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, AB Türkiye Delegasyonu İş Birliği Bölüm Başkanı Maria Luisa Wygonowska, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino, ilçe belediye eşbaşkanları, daire başkanları ve çok sayıda genç katıldı.

        Merkezde, 18-29 yaş arası gençlerin istihdam, yazılım uzmanlığı, dijital pazarlama, yapay zeka, e-ticaret veri analizi alanında eğitim almaları ve bu kapsamda beceri kazanması, 10-17 yaş arasındaki geçlere ise farkındalık eğitimi verilmesi hedefleniyor. Merkezde hibrit eğitimlerin yanı sıra, gençlerin istihdam süreçlerini desteklemek amacıyla mentorluk ve danışmanlık hizmetleri de sağlanacak.

        Açılışın ardından törende yer alan heyet, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Eşbaşkanlar Serra Bucak ve Doğan Hatun ile bir görüşme gerçekleştirdi.

