Diyarbakır'da icra memuruna rüşvetten tutuklama 0:00 / 0:00

DHA

Diyarbakır'da, hacizli araçların şerhini rüşvet alarak kaldırdığı tespit edilen icra memuru tutuklandı.

Diyarbakır'da alacaklı olan şirket tarafından, avukatları Ömer Şeran aracılığıyla, borçlunun otomobiline yakalama kararı çıkartmak için Diyarbakır İcra Müdürlüğü'ne harç yatırılıp işlemlere başlandı. 24 Ekim'de, yakalama kararı bulunan araçla ilgili olarak, şirketin talebi olmadan dosyaya borcun ödeneceğine dair ibare konulup yakalama şerhi kaldırıldı.

ŞİRKET AVUKATI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Aracın Van'ın Başkale ilçesinde yol kontrolünde durdurulmasıyla, sistemde araç üzerinde icra olduğu belirlendi. İcra müdürlüğü ile yapılan yazışmanın ardından işlemi uygulayan icra memurunun Y.G. olduğu belirlendi. Şirket avukatı Ömer Şeran'ın fark ettiği olayın ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyuruşunda bulunuldu.

RÜŞVET KARŞILIĞI YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ

Rüşvet karşılığı hacizli araçların üzerinde oynama yaptığı tespit edilip gözaltına alınan Y.G. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Diyarbakır 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

YAPTIĞI İŞLEMLER İNCELEMEYE ALINDI

İfadesinde, kamu zararına neden olmadığını iddia eden Y.G., "İşlemler tıkandığı için en son kendi hesabıma yatırdığım parayla harç kestim. Kimseyi herhangi bir zarara uğratmadım. Atılı olan suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Y.G.'nin tutuklanmasının ardından Diyarbakır İcra Müdürlüğü'nde, haciz ve yakalama şerhi kaldırılan tüm dosyalarda inceleme yapıldığı belirtildi. Y.G.'nin yaptığı tüm işlemlerin incelemeye alındığı ve kaç dosya üzerinde bu şekilde işlem yaptığının, çalışmalarla ortaya çıkacağı belirtildi.