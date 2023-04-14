43 bin 500 metrekare kapalı alanı bulunan cami, 700 kişilik bir konferans salonunu, 1500 metrekarelik fuaye ve sergi salonunu, 500 araçlık bir otoparkı da bünyesinde barındırıyor. Külliyede, 2 bin 400 metrekarelik bir kafeterya, kütüphane ve gençlik merkezi, yüzölçümü 4 bin metrekareyi bulan ofis ve eğitim alanları da bulunuyor. Yapımı 6 yılda tamamlanan Selahaddin Eyyubi Camii´nin nüfusu 1 milyon 800 bini aşan Diyarbakır´ın önemli bir ihtiyacını karşılaması hedefleniyor.