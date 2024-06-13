Diyarbakır'da "Matruşka" operasyonu: 8 tutuklama
Diyarbakır'da lüks plazalarda masaj salonu adı altında faaliyet gösteren bazı işletmelere eş zamanlı operasyon düzenlendi. "Matruşka" adı verilen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plazalarda masaj salonu adı altında fuhuş yapıldığı bilgisiyle harekete geçti.
Kentteki bazı plazalardaki güzellik merkezlerini takibe alan ekipler, "Matruşka" adı verilen eş zamanlı operasyon düzenledi.
8 TUTUKLAMA
Operasyonda 8 şüpheli yakalandı. "Fuhşa aracılık ve yer temin" suçundan gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Şüphelilerin 25 ayrı olaya karıştıkları ve telefon görüşmelerinde "özel terapi" diyerek müşterilerine özel odalarda fuhuş yaptırdıkları belirlendi.
Şüphelilerin tehdit ve yaralama olaylarına da karıştıkları ve şantajla para da istedikleri tespit edildi.
Adreslerde yapılan aramada ruhsatsız tabancalar ele geçirdi.
Bahse konu güzellik merkezi ve masaj salonu adı altında faaliyet gösteren işletmeler mühürlenerek kapatılırken, idari para cezası kesildi.