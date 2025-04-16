Diyarbakır'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Diyarbakır'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, Mervani Caddesi'nde şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
AA'nın haberine göre; kazada, araçtaki 4 kişi yaralandı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.