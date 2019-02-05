Lice ve Kulp kırsalındaki 17 mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice ve Kulp ilçelerinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak, depo alanları, uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, Lice'nin Çıralı, Kıyıköy, Dallıca, Kutlu, Oyuklu ve Türeli köyleri, Kulp'un Karaağaç, Kamışlı, Çukurca, Demirli, Bayırköy, Bağcılar, Akbulak, Düzce, Temren, Uygur ve Taşköprü köyleri ile bağlı mezralarında bugün saat 06.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı kaydedildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, yasağa uyulmasının vatandaşların can ve mal güvenliği yönünden önem taşıdığı vurgulandı.