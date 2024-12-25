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        Diyarbakır'da "Cuma Buluşmaları" programında üreticilere yeni üretim modeli anlatıldı

        Diyarbakır'da, üreticilerin "Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" hakkında bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenen "Cuma Buluşmaları" programları sürüyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Türkiye'de ihtiyaç duyulan ürünlerin üretilmesini, ihtiyaç duyulmayan ürünlerin üretiminde de kısıtlamaya gidilmesini ve böylece piyasadaki arz talep dengesini sağlayabilmek için yeni bir üretim modeline geçtiklerini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 16:17 Güncelleme: 25.12.2024 - 16:17
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        Diyarbakır'da üreticilere yeni üretim modeli anlatıldı
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        Diyarbakır'da, üreticilerin "Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" hakkında bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenen "Cuma Buluşmaları" programları sürüyor.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni modelin tanıtımı için merkez Sur ilçesine bağlı kırsal Alabal Mahallesi'nde düzenlenen programda üreticiler bilgilendirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Türkiye'de ihtiyaç duyulan ürünlerin üretilmesini, ihtiyaç duyulmayan ürünlerin üretiminde de kısıtlamaya gidilmesini ve böylece piyasadaki arz talep dengesini sağlayabilmek için yeni bir üretim modeline geçtiklerini belirtti.

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        Modelle, hem üretim planlamasını yapacaklarını hem de yeni bir destekleme modeli uygulayacaklarını aktaran Atalar, şunları kaydetti:

        "Üretim planlaması çerçevesinde Türkiye'de 13 stratejik ürün belirlendi. Her ilde olmazsa olmaz olan, ihtiyacımız olan, ülkemizin ve sanayicimizin ihtiyacı olan 13 ürünü ve yem bitkilerini kapsayacak şekilde bu planın içine dahil edildi. Türkiye'deki tüm üretim havzalarında o ilçe şartlarına uygun olan ürünler için ürün haritaları çıkarıldı."

        Atalar, ilde tarımsal üretim planlamasının alt birimi olan teknik komiteyi oluşturduklarını ve bu komitede sivil toplum kuruluşları, üniversite ile kamu kurum ve kuruluşlardan temsilci ve teknik personelin yer aldığını belirterek, "Teknik komite tarafından ilçelerin arazi uygunluk planlarına, oradaki sulama imkanlarına bakılarak ürünlerin ihracata uygunlukları dikkate alınarak her ilçe için ayrı ayrı ürünler belirleniyor ve bu stratejik ürünlerin o ilçelerde o havzalarda ekilmesi ve bunun dışındaki ürünlerin ekilmemesi üzerine bir planlama yapılıyor" ifadelerini kullandı.

        Programda, üreticiler merak ettiği konularda ilgililere soru sordu.

        Buluşmaya, DSİ 10. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır-Batman Sulamaları İşletme ve Bakım Şube Müdürü Dr. Ramazan Yolcu, Orman İşletme Müdürü Davut Ayzit, Sur İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli teknik personel ile üreticiler katıldı.

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