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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır haberleri: Aracında vurulmuştu... Yaşam mücadelesini kaybetti | Son dakika haberleri

        Aracında vurulmuştu... Yaşam mücadelesini kaybetti!

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Umut Yurt, 8 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 09:57 Güncelleme: 27.03.2025 - 10:33
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        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
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        Diyarbakır-Bismil kara yolunun Çınar ilçesi Şükürlü Mahallesi mevkiinde 19 Mart'ta, aracıyla seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısında ağır yaralanan Umut Yurt, tedavi altına alındığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        DİCLE TIP FAKÜLTESİ'NE SEVK EDİLMİŞTİ

        DHA'daki habere göre silahlı saldırıda başından yaralanan Umut Yurt, ambulansla kaldırıldığı Çınar Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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        #Diyarbakır
        #Son dakika haberler
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