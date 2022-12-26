Terör soruşturmasında gözaltına alınan DBP Eş Genel Başkanı ile 14 şüpheli, adliyede

Burak EMEKSerhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR merkezli 9 ilde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan, aralarında DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır'ın da olduğu 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında 23 Aralık´ta 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Ekipler, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) binaları ile yöneticilerinin adreslerine baskın yaptı. Diyarbakır merkezli 9 ilde yapılan baskınlarda, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ile S.G., H.A., B.E., R.O.G., R.A., H.E., E.Ü., Z.A., Z.İ., Ş.A., S.D., M.Ö., Ş.P. ve H.O. olmak üzere 15 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serhat ÖZDEMİR
2022-12-26 17:03:35
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