7.7'lik deprem anı, Diyarbakır´da güvenlik kamerasında

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Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7'lik deprem anının, Diyarbakır´ın Hani ilçesinde sokaktaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Kahramanmaraş´ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem anı, Diyarbakır´ın Hani ilçesine bağlı kırsal Anıl Mahallesi´nde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, karla kaplı mahallede yerin sarsılmaya başladığı anlar ile iş yerlerinin tente ve kepenklerinden çıkan sesler yer aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-03-02 13:36:36



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