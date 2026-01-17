Diyarbakır'da midelerinde uyuşturucu bulunan yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı

Habertürk
        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 16:07 Güncelleme: 17.01.2026 - 16:07
        Diyarbakır'da midelerinde uyuşturucu bulunan İran uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran'dan farklı bir yöntem kullanılarak uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Çalışmada, tespit edilen İran uyruklu 2 şüpheli, Diyarbakır otogarında takibe alındı. 14 Ocak'ta düzenlenen operasyonda yakalanan ve uyuşturucu maddeyi yutma yöntemi ile taşıdıklarından şüphelenilen zanlılar, gerekli kontrollerin yapılması amacıyla hastaneye sevk edildi.

        Hastanede yapılan tomografi çekimlerinde, şüphelilerin mide ve bağırsaklarında yabancı cisim tespit edildi.

        Yaklaşık 3 gün süren kontrollerde yapılan tıbbi müdahale ile şüphelilerin mide ve bağırsaklarından 91 kapsül halinde 807,15 gram sentetik uyuşturucu maddesi çıkarıldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

