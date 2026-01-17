Diyarbakır'da midelerinde uyuşturucu bulunan yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı
Diyarbakır'da midelerinde uyuşturucu bulunan İran uyruklu 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran'dan farklı bir yöntem kullanılarak uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Çalışmada, tespit edilen İran uyruklu 2 şüpheli, Diyarbakır otogarında takibe alındı. 14 Ocak'ta düzenlenen operasyonda yakalanan ve uyuşturucu maddeyi yutma yöntemi ile taşıdıklarından şüphelenilen zanlılar, gerekli kontrollerin yapılması amacıyla hastaneye sevk edildi.
Hastanede yapılan tomografi çekimlerinde, şüphelilerin mide ve bağırsaklarında yabancı cisim tespit edildi.
Yaklaşık 3 gün süren kontrollerde yapılan tıbbi müdahale ile şüphelilerin mide ve bağırsaklarından 91 kapsül halinde 807,15 gram sentetik uyuşturucu maddesi çıkarıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
