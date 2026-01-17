Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Amed Sportif Faaliyetler Süper Lig hedefiyle tüm maçlara kazanmak için çıkacak

        OSMAN BİLGİN - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig hedefiyle tüm maçlara kazanmak için çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 11:04 Güncelleme: 17.01.2026 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amed Sportif Faaliyetler Süper Lig hedefiyle tüm maçlara kazanmak için çıkacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        OSMAN BİLGİN - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig hedefiyle tüm maçlara kazanmak için çıkacak.

        Trendyol 1. Ligi 2025-2026 sezonunun ilk yarısında Amed Sportif Faaliyetler, toplam 19 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlardan 12 galibiyet elde eden ekip, 4 müsabakadan mağlubiyetle ayrıldı, 3 maçı ise beraberlikle tamamladı.

        İlk yarıda lider olmayı başaran yeşil-kırmızılı ekip, ligin ikinci yarısına da 9 Ocak'ta sahasında Arca Çorum FK ile oynadığı karşılaşmayı 1-0 kazanarak başladı.

        İkinci yarıda da liderliğini sürdürmek isteyen takım, yarın deplasmanda şampiyonluk hedefiyle Erzurumspor FK ile oynayacağı maça çıkacak.




        - "Ligin ilk yarısını en çok koşan takım olarak bitirdik"

        Diyarbakır temsilcisinin 44 yaşındaki teknik direktörü Sinan Kaloğlu, AA muhabirine, göreve geldiği ilk günden itibaren takımın eksik yönleri üzerine yoğunlaştıklarını, özellikle fiziksel ve mental gelişime öncelik verdiklerini söyledi.

        Takım analizlerini yaptıklarında bazı ihtiyaçların olduğunu fark ettiklerini, bunların üzerine eğildiklerini anlatan Kaloğlu, şunları kaydetti:

        "Bunlardan biri de takımın fiziksel ve mental olarak daha iyi bir konuma gelmesi gerektiğiydi. Bu doğrultuda çalışmalar yaptık. Takımın fiziksel becerilerini artırdık, kolektif oyunu geliştirdik. Bu çalışmalarımız hem skorlara hem gol pozisyonlarına hem de savunma anlamındaki bazı verilerimize yansıdı. Ligin ilk yarısını en çok koşan takım olarak bitirdik. Bence bu çok önemli bir ayrıntıydı."

        Oyuncularının ilk yarıdaki performansından memnuniyet duyduğunu belirten Kaloğlu, futbolcularıyla gurur duyduğunu dile getirdi. Kaloğlu, "Oyuncularım sahaya iyi bir karakter koydular. Güzel bir birliktelik ortaya koydular. Takım olarak iyi bir bütünlük ve enerji yakaladık. Şu anda da bu şekilde yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.




        - "İlk yarıyı çok iyi bitirdik"

        Ligin ilk yarısını lider tamamlamanın kendileri için önemli olduğunu ifade eden Kaloğlu, şöyle konuştu:

        "İlk yarıyı çok iyi bitirdik. Hem lider olarak tamamladık hem de Alagöz Holding Iğdır FK karşısında güçlü bir oyunla kazandık. Devre arası hızımızı biraz kesti diyebilirim ama Arca Çorum FK maçı bu anlamda çok kritikti. Bazı eksikliklerimize rağmen taraftarımızın da desteğiyle bu maçı kazandık. Bizim için 9 puanlık bir karşılaşmaydı. İkinci yarıya iyi başlamak, rakiplerimizle aramızdaki puan farkını açmak açısından çok önemliydi. Bu yüzden çok mutlu olduk."

        Yarın Erzurumspor FK ile oynayacakları karşılaşmanın zorlu geçeceğini belirten Kaloğlu, rakibin iç saha performansına dikkat çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. İç saha avantajını çok iyi kullanan, kendi sahasında yenilmeyen bir takımla karşılaşacağız. Kolektif oynayan, topa çok sahip olan, az gol yiyen bir takım. Ayrıca Erzurum'un rakım ve hava şartları da gelen takımları zorlayor. Şartlar zor olabilir ama biz oraya puan ve puanlar almak için gidiyoruz. İnşallah kazanan taraf biz olacağız. Zoru kolaya çevirmek istiyoruz."

        Her maça kazanma hedefiyle çıktıklarını vurgulayan Kaloğlu, şartlar neyi gerektiriyorsa ona göre oynadıklarını bildirdi. Kaloğlu, "Şu ana kadar 11 maçlık süreçten çok mutluyum. Aynı anlayışla devam edeceğiz. Erzurum'a da kazanmak için gidiyoruz. İkinci yarıda da tüm maçlara kazanmak için çıkacağız. Umarım son haftalar gelmeden şampiyonluğu garantileyen taraf oluruz." ifadelerini kullandı.




        - "Biz bu hikayeyi bu sezon yazmak istiyoruz"

        Diyarbakır'da uzun süredir Süper Lig özlemi yaşandığını ve taraftarın desteğinin çok büyük bir güç olduğunu belirten Kaloğlu, çok büyük bir taraftar kitlenin bulunduğunu dile getirdi.

        Uzun zamandır Süper Lig'e büyük bir özlem olduğunu aktaran Kaloğlu, şöyle devam etti:

        "Biz bu hikayeyi bu sezon yazmak istiyoruz. Bu sadece takımın başarısı değil, yönetimimiz, futbol şubemiz herkes elinden geleni yapıyor. Ama en büyük teşekkürü taraftarımıza borçluyuz. Hiçbir deplasmanda bizi yalnız bırakmıyorlar. Bu taraftarın Süper Lig'de olması gerekiyor. Büyük bir hikaye var ve biz bunu yazmaya başladık. İnşallah bu hikayeyi iyi bir şekilde tamamlayacağız."

        Daha önce Diyarbakır'da futbol oynadığını anımsatan Kaloğlu, kentle güçlü bir bağı olduğunu ifade ederek, "Bu bölgenin insanıyım. 21 yıl önce Diyarbakırspor formasıyla Süper Lig'de mücadele ettim. Halkla iç içeydim. Çok güzel bir sezon geçirmiştim. Bu şehir ve insanları çok özel. Diyarbakır 21 yıl öncesine göre çok daha güzel bir şehir olmuş. İnsanları misafirperver, gönül insanı. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mert ile Ada'yı öldürmüştü! Katliamdan önce eşe son mesaj!
        Mert ile Ada'yı öldürmüştü! Katliamdan önce eşe son mesaj!
        Atlas'ın annesi konuştu: 15 yaşında çocuk değil bunlar cani!
        Atlas'ın annesi konuştu: 15 yaşında çocuk değil bunlar cani!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı
        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı
        Borçlanma primine vergi indirimi
        Borçlanma primine vergi indirimi
        Korkutan gelenek... Alevlerin üzerinden geçtiler!
        Korkutan gelenek... Alevlerin üzerinden geçtiler!
        Şizofreni hastası genç, babasını katletti!
        Şizofreni hastası genç, babasını katletti!
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor...
        13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor...
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Kardeşini öldürüp annesini yaraladı! Aynı silahla kendini öldürdü
        Kardeşini öldürüp annesini yaraladı! Aynı silahla kendini öldürdü
        Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Antalya'da kardeş kurşunu
        Antalya'da kardeş kurşunu

        Benzer Haberler

        1 milyon yıl önce oluşumu tamamlandığı değerlendirilen Buzul Vadisi görüntü...
        1 milyon yıl önce oluşumu tamamlandığı değerlendirilen Buzul Vadisi görüntü...
        Amed Sportif Faaliyetler, Erzurumspor FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Amed Sportif Faaliyetler, Erzurumspor FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Diyarbakır'da trafik kazası: 2 yaralı
        Diyarbakır'da trafik kazası: 2 yaralı
        Diyarbakır'da polis adaylarına ilk yardım eğitimi verildi
        Diyarbakır'da polis adaylarına ilk yardım eğitimi verildi
        Meteorolojiden Diyarbakır için kar ve don uyarısı
        Meteorolojiden Diyarbakır için kar ve don uyarısı
        Diyarbakır'da İsrail'in Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edil...
        Diyarbakır'da İsrail'in Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edil...