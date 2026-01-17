Habertürk
Habertürk
        Türk Kızılay Yenişehir Şubesinden öğrencilere eğitim seti desteği

        Türk Kızılay Yenişehir Şubesinden öğrencilere eğitim seti desteği

        Türk Kızılay Yenişehir Şubesi, 800 öğrenciye eğitim seti desteğinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 14:29 Güncelleme: 17.01.2026 - 14:29
        Türk Kızılay Yenişehir Şubesinden öğrencilere eğitim seti desteği
        Türk Kızılay Yenişehir Şubesi, 800 öğrenciye eğitim seti desteğinde bulundu.

        Türk Kızılay Yenişehir Şube Başkanı Cumali Güreli, yaptığı açıklamada, sosyal yardım faaliyetlerinin yanı sıra eğitim alanında da çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

        İlçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla çalışma başlattıklarını ifade eden Güreli, bu kapsamda, hayırseverlerin destekleriyle temin ettikleri eğitim setlerini 800 öğrenciye teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

        Bu setlerin öğrencilerin ara tatil döneminde ders tekrarı yapmalarına ve yeni döneme daha hazırlıklı başlamalarına katkı sağlayacağını dile getiren Güreli, şunları kaydetti:

        "Bağışçılarımızdan bize ulaşan eğitim setlerini değerli öğrencilerimize ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ara tatilde bu setlerden öğrencilerimizin istifade etmelerini arzuluyoruz. Katkı sunan tüm bağışçılarımızı şubemizde ağırlamaktan mutluluk duyarız. Değerli bağışçılarımıza teşekkür ederiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

