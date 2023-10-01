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        15 yaşındaki çocuk, uyuyan babasını başından vurarak öldürdü

        DİYARBAKIR'da15 yaşındaki İ.G., uyuyan babası T.G.'yi (35) başından uzun namlulu silahla vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 12:56 Güncelleme: 01.10.2023 - 13:00
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        15 yaşındaki çocuk, uyuyan babasını başından vurarak öldürdü
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        DİYARBAKIR'da15 yaşındaki İ.G., uyuyan babası T.G.'yi (35) başından uzun namlulu silahla vurarak öldürdü.

        Olay, sabah saatlerinde Hazro ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; İ.G. evdeki kanepede uyuyan babası T.G.'yi uzun namlulu silahla başından vurdu. T.G. ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerince Hazro Devlet Hastanesi'ne kaldırılan T.G., kurtarılamadı.  T.G.'nin cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kaçan İ.G. ise bir süre sonra polise teslim oldu.

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