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        Diyarbakır´da otomobilin çarptığı yaya öldü

        DİYARBAKIR´ınÇınar ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Abdulhekim Bulut (57), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 22:14 Güncelleme: 15.10.2023 - 22:15
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        Diyarbakır´da otomobilin çarptığı yaya öldü
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        DİYARBAKIR´ınÇınar ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Abdulhekim Bulut (57), hayatını kaybetti.

        Kaza, akşam saatlerinde Çınar-Diyarbakır kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 21 AF 300 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Abdulhekim Bulut´a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Bulut, metrelerce sürüklendi. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde, Bulut´un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bulut´un cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, sürücü gözaltına alındı.

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