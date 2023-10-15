Diyarbakır´da otomobilin çarptığı yaya öldü
DİYARBAKIR´ınÇınar ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Abdulhekim Bulut (57), hayatını kaybetti.
DİYARBAKIR´ınÇınar ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Abdulhekim Bulut (57), hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Çınar-Diyarbakır kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 21 AF 300 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Abdulhekim Bulut´a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Bulut, metrelerce sürüklendi. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde, Bulut´un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bulut´un cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, sürücü gözaltına alındı.