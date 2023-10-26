Diyarbakır, Şırnak, Siirt ve Mardin´de Sağlık-Sen´den İsrail protestosu

DİYARBAKIR,Şırnak, Siirt ve Mardin´de Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) öncülüğünde hastane önlerinde, İsrail´in Gazze´ye yönelik düzenlediği saldırılar, eş zamanlı basın açıklamasıyla protesto edildi.

Sağlık-Sen, İsrail´in Gazze´ye yönelik düzenlediği saldırılara tepki göstermek için 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yaptı. Diyarbakır´da sendikanın temsilci ve üyeleri, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanarak, basın açıklaması düzenledi. Açıklamada sık sık tekbirler getirilerek, İsrail aleyhine sloganlar atıldı. Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, dünyanın hiçbir yerinde hastanelerin bombalanmadığını ifade ederek, "İlk kıblemiz Mescid-i Aksa için, Kudüs için, bombardıman altındaki Gazze için buradayız. Vurulan, yıkılan hastanelerdeki bebekler için, şehit olan sağlık çalışanları için buradayız. Gözü yaşlı analar, bağrı yanık babalar, süt kokulu bebekler için, vicdanların sesi olmak için buradayız. Sağlık-Sen teşkilatları olarak, Türkiye´nin 81 ilinden, hastanelerimizden sesleniyoruz. Kana doymayan, işgalci, katil, Siyonist İsrail´i lanetlemek, mazlum Filistin halkının haklı davasına destek vermek için buradayız. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir savaşta hastaneler bombalanmamıştır. Siyonist İsrail´e lanet olsun" dedi.

Şırnak´ta Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi önünde toplanan Sağlık-Sen üyeleri, Şube Başkanı Sabgatullah Anmal´ın okuduğu ortak basın metninin ardından tekbirler getirip sloganlar atarak, İsrail´i kınadı.

`HASTANELER BOMBALANIYOR, DÜNYA SEYREDİYOR´ PANKARTI

Siirt´te, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan Sağlık-Sen şube üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı. Şube Başkanı Vesim Eviz ortak basın açıklamasını okudu, `Hastaneler bombalanıyor, dünya seyrediyor´ yazılı pankartlar taşındı.

Mardin´de de Sağlık-Sen şubesi üyeleri, Mardin Eğitim Araştırma Hastanesi önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. `Hamas´a selam, direnişe devam´ sloganları atan grup, Şube Başkanı Abdullah Saruhan´ın okuduğu ortak basın açıklamasıyla, İsrail´i kınadı. Nusaybin ilçesinde de, Nusaybin Devlet Hastanesi önünde toplanan Sağlık-Sen üyeleri, okunan ortak basın açıklamasıyla Filistin´e destek mesajı verdi.