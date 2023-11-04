Diyarbakır´da 3 otel, 12 işyeri ve 55 konut açık artırma ile satışa çıktı DİYARBAKIR´daÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 3 otel, 12 iş yeri ve 55 konutu açık artırma ile satışa sunuyor. 13 Kasım´ın son gün olarak açıkladığı açık artırma 14 Kasım´da yapılacak.

DİYARBAKIR´daÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 3 otel, 12 iş yeri ve 55 konutu açık artırma ile satışa sunuyor. 13 Kasım´ın son gün olarak açıkladığı açık artırma 14 Kasım´da yapılacak.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Diyarbakır´da 3 oteli, 12 iş yeri, 55 konutu 14 Kasım 2023 tarihinde açık artırma ile satışa sunuyor. Kentin en güzel ve tercih edilen yerlerindeki bu alanlar için ikamet şartı bulunmakla beraber 14 Kasım 2023´de saat 10:30´da Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi ve Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi´nde düzenlenecek olan açık artırmaya online katılım da sağlanabiliyor. Ayrıca internet üzerinden www.emlakmuzayede.com.tr de teklif verilebilecek.

KDV´DEN MUAF OLACAK 60 AY VADE İMKANI SAĞLANACAK

Bakanlığın satışa çıkardığı 3 otel, 12 iş yeri, 55 konut KDV´den muaf. Kanuni faizin uygulanacağı satışlarda tutarın yüzde 25´i peşin olacak, kalan tutara ise 60 ay vadeyle yapılacak. Satışa çıkan yerlerin proje alanlarının içerisinde tanıtım ofisleri de yer almakta. Bakanlık tarafından ayrıca detaylı bilgi için şu adreslere yer verildi:

"Diyarbakır´da satışa çıkan yerlerle ilgili detaylı bilgiye www.emlakmuzayede.com.tr veya 0212 608 15 00 ve 0312 410 76 75´den ulaşabilirsiniz. Açık artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler katılım teminatı olarak toplantı öncesinde; Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş´ in Halk Bankası Halkalı Şubesi IBAN TR81 0001 2009 8780 0010 2612 24 nolu TL hesabına talip oldukları her taşınmaz için katılım teminatı ödemek zorundadırlar"

`BU 55 KONUTTAN BİR TANESİNİ SATIN ALMAK İÇİN BAŞVURUDA BULUNUYORUM´

Eve başvuracak olan kişilerden Yunus Emre Kızıl, açık artırma ile satışa çıkacağını öğrendiğini ve başvuru yapacağını söyledi. Kızıl, "Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yeni yapılan yapılarda 3 otel, 12 iş yeri ve 55 konutun satışa çıkacağını öğrendim. Bu 55 konuttan bir tanesini satın almak için başvuruda bulunuyorum. 14 Kasım'da yapılacak açık artırmada 1 milyon 100 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Biz de bekliyoruz" dedi.