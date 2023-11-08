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        Diyarbakır'da 914 kilo esrar ile 7 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildi

        DİYARBAKIR'ınLice ilçesinde 914 kilo esrar ile 7 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 10:33 Güncelleme: 08.11.2023 - 10:35
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        Diyarbakır'da 914 kilo esrar ile 7 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildi
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        DİYARBAKIR'ınLice ilçesinde 914 kilo esrar ile 7 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu ticareti yapanlar arasındaki bağı somut deliller ile ortaya çıkarmak amacıyla Lice ilçesi Karahasan Mahallesi kırsalında 'Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özkan Bilgiç-650' operasyonu düzenlendi. Operasyonda 914 kilo esrar, 7 bin 350 kök Hint keneviri ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uyuşturucular numune alındıktan sonra imha edilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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