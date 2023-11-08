Tabancayla göğsünden vurulan pasta ustası öldü

DİYARBAKIR´ınBağlar ilçesinde pastane imalathanesinde çalışan pasta ustası Kadir Güngör (35), tartıştığı S.B. tarafından göğsünden tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi´nde meydana geldi. Pasta ustası 2 çocuk babası Kadir Güngör ile iş yerine gelen S.B. arasında tartışma çıktı. İş yeri çalışanları, tarafları ayırmaya çalıştı. Ancak bu sırada S.B., yanındaki tabancayı çekip Güngör´ü göğsünden vurdu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Kadir Güngör, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kadir Güngör´ün cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı´nda toprağa verildi.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan S.B´yi yakaladı. S.B., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.