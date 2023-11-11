Diyarbakır ve İzmir´de dolandırıcılara `Makyaj´ operasyonu: 8 tutuklama DİYARBAKIRve İzmir´de vatandaşları, kurdukları sahte internet sitesi ve çağrı merkezi üzerinden, 'arkadaşlık' ve 'evlilik' gibi vaatlerle dolandıranlara yönelik düzenlenen 'Makyaj' operasyonunda 8 kişi gözaltına alınıp, tutuklandı.

DİYARBAKIRve İzmir´de vatandaşları, kurdukları sahte internet sitesi ve çağrı merkezi üzerinden, 'arkadaşlık' ve 'evlilik' gibi vaatlerle dolandıranlara yönelik düzenlenen 'Makyaj' operasyonunda 8 kişi gözaltına alınıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir ihbar üzerine yaptığı çalışmada, sahte internet sitesi ve çağrı merkezi kurup evlilik, arkadaşlık gibi vaatlerle para alarak dolandıran şüphelileri tespit etti. Dolandırıcıların, arayanlara arkadaşlık, akşam yemeği, hafta sonu arkadaşı, tatil arkadaşı ve evlilik paket, gibi seçenekler sundukları belirlendi.

2 AYLIK TAKİPLE 8 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

Şüphelilerin, Diyarbakır ve İzmir´de koordine olduklarını belirleyen polis ekipleri, 2 aylık çalışma sonucu adreslerine eşzamanlı operasyon düzenledi. `Makyaj´ adı verilen operasyon kapsamında, 8 şüpheli yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde, bir miktar para, çok sayıda cep telefonu ve bazı dijital materyaller ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

`KOLEKTİF GÜÇ ANLAYIŞIYLA SUÇLA MÜCADELE EDİYORUZ´

Asayiş Şube Müdürü Süheyl Zaim, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya´nın direktifleriyle `Suçla sinerjik mücadele´ projesinin başladığını söyledi. Zaim, "Bütün polislerimiz, vatandaşlarımız ve hep birlikte ortak enerji kolektif güç anlayışıyla suçla mücadele ediyoruz. Siber dolandırıcılara karşı sinerjik mücadele kapsamında `Makyaj´ operasyonu yaptık. 2 aylık teknik takip neticesinde Diyarbakır merkezli çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldık. İnternette sahte arkadaşlık ve çöp çatan siteleri kurarak vatandaşlarımızı mağdur ediyorlar. Çeşitli bahaneler ile sözde buluşma öncesi para talep ediyorlar. Telefonda sohbet, akşam yemeği, tatil seçenekleri olduğunu söyleyerek tarifeler sunuyorlar. Vatandaşlarımı bu sanal dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarmak istiyoruz" dedi.