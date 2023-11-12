KAZA YAPAN KAMYONET İLE OTOMOBİL MOTOSİKLETE ÇARPTI, MOTOKURYE SON ANDA CANINI KURTARDI; 4 YARALI

DİYARBAKIR'da,kırmızıışık ihlali yapan sürücünün kullandığı kamyonet, kavşaktan geçen otomobille çarpıştı. Çarpışan kamyonet ve otomobil karşı yöne geçerek ışıklarda bekleyen motokuryeye çarptı. Motokuryeye son anda motosikletten atlarken, kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Üçkuyu Kavşak´ta meydana geldi. M.T. yönetimindeki 34 DL 9602 plakalı kamyonet, iddiaya göre, sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yapması sonucu kavşakta, S.K.'nın kullandığı 21 AAE 484 plakalı otomobille çarpıştı. Kamyonet ve otomobil, çarpışmanın şiddetiyle önce refüje sonra da ışıklarda bekleyen 21 ACH 732 plakalı motokurye İ.O.´nun motosikletine çarptı. Sürücü İ.O. son anda motosikletten atlayıp ezilmekten son anda kurtulurken, kazada kamyonet ve otomobil ile motokurye sürücüsü olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.