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        Diyarbakır´da otomobil change şüphelilerine `Kasis´ operasyonu: 7 gözaltı

        DİYARBAKIR´dahacizli, çalıntı ve ağır hasarlı otomobilleri satın aldıktan sonra change yaparak piyasaya süren şüphelilere yönelik olarak polisin düzenlediği `Kasis´ operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Polisin yaptığı çalışmada şüphelilerin ikiz plaka kullandıkları ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 10:28 Güncelleme: 26.11.2023 - 10:30
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        Diyarbakır´da otomobil change şüphelilerine `Kasis´ operasyonu: 7 gözaltı
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        DİYARBAKIR´dahacizli, çalıntı ve ağır hasarlı otomobilleri satın aldıktan sonra change yaparak piyasaya süren şüphelilere yönelik olarak polisin düzenlediği `Kasis´ operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Polisin yaptığı çalışmada şüphelilerin ikiz plaka kullandıkları ortaya çıktı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık ve Gasp Büro Amirliği ekipleri yapılan bir ihbarı değerlendirdi. Ekipler, yaptıkları çalışmada ağır hasarlı otomobilleri satın alarak, çalıntı ve hacizli yakalamalı otomobillerin change (şasi ve motor numarasını değiştirilmesi) yapıldıktan sonra başka kişilere satıldığını tespit etti. Polis, alıcılar ve piyasaya süren kişilerle yaptıkları görüşmelerde 7 şüphelinin kimliğini belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı´ndan alınan izinler doğrultusunda polis, ismini `Kasis´ koydukları operasyon için 7 adrese özel harekat destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan D.Y., E.A, G.O, M.Ç,H.D, M.S. ve T.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve çok sayıda ikiz plaka ele geçirildi. Öte yandan yapılan çalışmada şüphelilerin polis kontrolünde otomobilin orijinal plakasını taktıklarını ancak bej görünümlü otomobilin renginin gri olduğu ve bu şekilde hareket ettikleri tespit edildi.

        Polisin yapmış olduğu tespit çalışmasında çalıntı otomobiller, mahkeme kararıyla el konularak kriminal incelemeye gönderildi. Gözaltına alınan D.Y., E.A, G.O, M.Ç,H.D, M.S.ve T.K.´nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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