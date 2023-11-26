AK Parti Belediye Başkanı Aday Adayı Özaydoğdu'dan istişare toplantısı AKParti´den Diyarbakır´ın Eğil İlçesi belediye başkanlığı için aday adayı olan Veteriner Hekim Ali İhsan Özaydoğdu, mahalle muhtarları ve ilçenin ileri gelenleri ile bir araya gelerek yaklaşık istişare toplantısı düzenledi. Toplantıya yaklaşık 1500 kişinin katılım sağladığını söyleyen Özaydoğdu, "Hizmet belediyeciliği´ anlayışını benimseyerek yola çıktık" ifadelerini kullandı.

AKParti´den Diyarbakır´ın Eğil İlçesi belediye başkanlığı için aday adayı olan Veteriner Hekim Ali İhsan Özaydoğdu, mahalle muhtarları ve ilçenin ileri gelenleri ile bir araya gelerek yaklaşık istişare toplantısı düzenledi. Toplantıya yaklaşık 1500 kişinin katılım sağladığını söyleyen Özaydoğdu, "Hizmet belediyeciliği´ anlayışını benimseyerek yola çıktık" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır´ın Eğil ilçesinde 20 yıldır veterinerlik hizmeti veren, aynı zamanda İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler mezunu olan Veteriner Hekim Ali İhsan Özaydoğdu, mahalle muhtarları ve ilçenin ileri gelenleri ile bir araya gelerek yaklaşık 1500 kişi ile yerel istişare toplantısı düzenledi. Doğup büyüdüğü ilçede 20 yıldan bu yana tarım ve hayvancılık alanında danışmanlık, serbest veterinerlik ile ilçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü´nde Veteriner Hekim olarak görev yaptığını dile getiren Özaydoğdu, "2019 yılı mahalli yerel seçimde de aday adayı olmuştum ancak adaylık nasip olmadı. Şimdi muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın isteği doğrultusunda, 31 Mart 2024 mahalli yerel seçim için aday adayı oldum. Yola `hizmet belediyeciliği´ anlayışını benimseyerek çıktık ve bu vesileyle bugün hedef ve projelerimi anlatmak için halkımızla bir araya geldik. Kendilerine, herkesin adayı olacağımın sözünü verdim. Çok güzel bir istişare toplantısı oldu, gösterilen yoğun ilgiden dolayı herkese ayrı ayrı teşekkür ederim´ dedi.