Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        AK Parti Belediye Başkanı Aday Adayı Özaydoğdu'dan istişare toplantısı

        AKParti´den Diyarbakır´ın Eğil İlçesi belediye başkanlığı için aday adayı olan Veteriner Hekim Ali İhsan Özaydoğdu, mahalle muhtarları ve ilçenin ileri gelenleri ile bir araya gelerek yaklaşık istişare toplantısı düzenledi. Toplantıya yaklaşık 1500 kişinin katılım sağladığını söyleyen Özaydoğdu, "Hizmet belediyeciliği´ anlayışını benimseyerek yola çıktık" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 09:48 Güncelleme: 26.11.2023 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Belediye Başkanı Aday Adayı Özaydoğdu'dan istişare toplantısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKParti´den Diyarbakır´ın Eğil İlçesi belediye başkanlığı için aday adayı olan Veteriner Hekim Ali İhsan Özaydoğdu, mahalle muhtarları ve ilçenin ileri gelenleri ile bir araya gelerek yaklaşık istişare toplantısı düzenledi. Toplantıya yaklaşık 1500 kişinin katılım sağladığını söyleyen Özaydoğdu, "Hizmet belediyeciliği´ anlayışını benimseyerek yola çıktık" ifadelerini kullandı.

        Diyarbakır´ın Eğil ilçesinde 20 yıldır veterinerlik hizmeti veren, aynı zamanda İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler mezunu olan Veteriner Hekim Ali İhsan Özaydoğdu, mahalle muhtarları ve ilçenin ileri gelenleri ile bir araya gelerek yaklaşık 1500 kişi ile yerel istişare toplantısı düzenledi. Doğup büyüdüğü ilçede 20 yıldan bu yana tarım ve hayvancılık alanında danışmanlık, serbest veterinerlik ile ilçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü´nde Veteriner Hekim olarak görev yaptığını dile getiren Özaydoğdu, "2019 yılı mahalli yerel seçimde de aday adayı olmuştum ancak adaylık nasip olmadı. Şimdi muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın isteği doğrultusunda, 31 Mart 2024 mahalli yerel seçim için aday adayı oldum. Yola `hizmet belediyeciliği´ anlayışını benimseyerek çıktık ve bu vesileyle bugün hedef ve projelerimi anlatmak için halkımızla bir araya geldik. Kendilerine, herkesin adayı olacağımın sözünü verdim. Çok güzel bir istişare toplantısı oldu, gösterilen yoğun ilgiden dolayı herkese ayrı ayrı teşekkür ederim´ dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı
        Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı
        "Karabasan gibi çöktüler"
        "Karabasan gibi çöktüler"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Taylandlılar serbest kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Taylandlılar serbest kaldı
        Yeni soruşturma! Semih Kaya hakkında şok iddialar!
        Yeni soruşturma! Semih Kaya hakkında şok iddialar!
        Rehine takası krizi aşıldı
        Rehine takası krizi aşıldı
        'Kan ve Gül' itirafı
        'Kan ve Gül' itirafı
        Çin ile ABD arasında askeri gerilim
        Çin ile ABD arasında askeri gerilim
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Üçlü enfeksiyon grip, RSV ve Covid-19'a dikkat!
        Üçlü enfeksiyon grip, RSV ve Covid-19'a dikkat!
        4 gollü şölen
        4 gollü şölen
        Minibüs kontrolden çıktı: Ölüler ve yaralılar var
        Minibüs kontrolden çıktı: Ölüler ve yaralılar var
        4 çocuğun önünde cinayet
        4 çocuğun önünde cinayet
        "Her yaşın ayrı güzelliği var"
        "Her yaşın ayrı güzelliği var"
        Yerli müşteriyi indirip turistleri alan taksiciye ne ceza verildi?
        Yerli müşteriyi indirip turistleri alan taksiciye ne ceza verildi?
        Başkent'te gürültü katliamı-2! Baba ile oğlu öldü!
        Başkent'te gürültü katliamı-2! Baba ile oğlu öldü!
        Buruk'tan Icardi-Real Madrid iddialarına cevap!
        Buruk'tan Icardi-Real Madrid iddialarına cevap!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Real Madrid cephesinden flaş Icardi açıklaması
        Real Madrid cephesinden flaş Icardi açıklaması
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da "change" araç soruşturmasında 7 şüpheli yakalandı
        Diyarbakır'da "change" araç soruşturmasında 7 şüpheli yakalandı
        Amed Sportif Faaliyetler - Fenerbahçe Petrol Ofisi: 1-2 (Yeniden)
        Amed Sportif Faaliyetler - Fenerbahçe Petrol Ofisi: 1-2 (Yeniden)
        Diyarbakır'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 8 şüpheli serbest bıra...
        Diyarbakır'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 8 şüpheli serbest bıra...
        Veteriner teknikeri, aşı yaparken sığırın boynuz darbeleriyle yaralandı
        Veteriner teknikeri, aşı yaparken sığırın boynuz darbeleriyle yaralandı
        Amed Sportif Faaliyetler - Fenerbahçe Petrol Ofisi: 1-2
        Amed Sportif Faaliyetler - Fenerbahçe Petrol Ofisi: 1-2
        Diyarbakır'da Yenidoğan Canlandırma Programı kapsamında eğitim düzenlendi
        Diyarbakır'da Yenidoğan Canlandırma Programı kapsamında eğitim düzenlendi